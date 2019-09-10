Авиабилеты в РФ подорожали на 24% из-за керосина и высокого спроса на перелеты

Между тем аналитики отмечают, что июль и август – самое загруженное для авиаперевозчиков время. В сентябре стоимость перелетов должна снизиться. Четыре крупных агрегатора авиабилетов отмечают, что в октябре цена внутренних перелетов снизится на 15-30%.
Основным драйвером роста стоимости стали керосин и увеличение спроса на авиаперевозки. Ряд организаций покупают всё больше авиационного топлива и смешивают его с дизелем. Более того с июля 2019 года закончилось действие соглашение о заморозке цен между правительством и крупнейшими поставщиками.
Ранее тюменцы и жители ХМАО пожаловались в ФАС из-за резкого роста стоимости перелетов в период с 1 по 7 сентября в лайнерах Utair. В этот период горожане возвращаются из отпусков.