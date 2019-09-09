Задержан тюменец, расстрелявший соседскую собаку

В дежурную часть вагайского отдела полиции обратилась местная жительница, которая сообщила, что утром во дворе обнаружила мертвую собаку с огнестрельным ранением. Женщина рассказала, что поздно вечером она услышала приглушенные хлопки возле дома, но не придала этому значения.
На месте происшествия полицейскими были обнаружены и изъяты гильзы от оружия. Как выяснилось, выстрелы производил сосед заявительницы.
Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. Он пояснил, что собирал кедровые шишки в лесу и услышал лай соседской собаки, которая сидела в ограде. Испугавшись, что животное может отцепиться и напасть, он четыре раза выстрел в собаку и покинул место происшествия.
Задержанный сдал оружие, свою вину признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Ее санкция предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.