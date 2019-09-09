Задержан тюменец, расстрелявший соседскую собаку

Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. Он пояснил, что собирал кедровые шишки в лесу и услышал лай соседской собаки, которая сидела в ограде. Испугавшись, что животное может отцепиться и напасть, он четыре раза выстрел в собаку и покинул место происшествия.