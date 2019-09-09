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Задержан тюменец, расстрелявший соседскую собаку

9 сентября 2019, 08:41
Фото: Наш город / 1Mi
Полицейские задержали мужчину, расстрелявшего соседскую собаку. Задержанный сдал оружие и признал свою вину.
Сюжет
Тюмень

В дежурную часть вагайского отдела полиции обратилась местная жительница, которая сообщила, что утром во дворе обнаружила мертвую собаку с огнестрельным ранением. Женщина рассказала, что поздно вечером она услышала приглушенные хлопки возле дома, но не придала этому значения.

На месте происшествия полицейскими были обнаружены и изъяты гильзы от оружия. Как выяснилось, выстрелы производил сосед заявительницы.

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Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. Он пояснил, что собирал кедровые шишки в лесу и услышал лай соседской собаки, которая сидела в ограде. Испугавшись, что животное может отцепиться и напасть, он четыре раза выстрел в собаку и покинул место происшествия.

Задержанный сдал оружие, свою вину признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Ее санкция предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

#Новости#Огнестрельное оружие#Жестокость#Происшествие#Тюмень#Вадим Квасюк#Происшествия
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