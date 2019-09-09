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В тюменском облизбиркоме остались недовольны явкой на довыборах

9 сентября 2019, 08:42
Фото: «Наш город»
В Тюмени остались недовольны явкой на довыборах в областную думу. Об этом заявил сегодня, 9 сентября, председатель облизбиркома Игорь Халин.

«Нужно работать. Пытались информировать, рассылали приглашения, но, к сожалению, явку получили такую», — сказал Халин.

При этом он не стал говорить о политической апатии населения. По его словам, люди знали о выборах, интересовались, где можно проголосовать.

«Люди достаточно активно звонили. Для меня показатель, что звонили с Восточного административного округа, с Ленинского, с Центрального. О выборах знали и задавали вопросы: „а где мы можем проголосовать?“. Кто-то голосовал, кто-то не голосовал. О выборах знали. Про апатию я бы не стал говорить», — заявил Игорь Халин.

Довыборы в Тюменскую областную думу проходили накануне, в день единого голосования 8 сентября. По итогам вакантное место досталось кандидату от «Единой России» и гендиректор «Мостостроя-11» Николай Руссу (45,06%).

Депутатское кресло в облдуме освободилось после того, как Олег Чемезов стал вице-губернатором Свердловской области.

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