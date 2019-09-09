В тюменском облизбиркоме остались недовольны явкой на довыборах

«Люди достаточно активно звонили. Для меня показатель, что звонили с Восточного административного округа, с Ленинского, с Центрального. О выборах знали и задавали вопросы: „а где мы можем проголосовать?“. Кто-то голосовал, кто-то не голосовал. О выборах знали. Про апатию я бы не стал говорить», — заявил Игорь Халин.