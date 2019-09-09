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Путин и Собянин голосовали в Москве, но в этих округах победили КПРФ и «Яблоко»

9 сентября 2019, 13:39
Фото: pixabay.com
В Москве на прошедших выборах в городскую Думу 8 сентября проголосовали Путин и Собянин. После подсчета голосов на этих участках победил кандидат КПРФ и «Яблоко».
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Путин

По данным «Новых известий», президент проголосовал в 37-ом округе столицы на УИК №2151. Здесь победил коммунист Николай Губенко, его результат – 58%.

Сергей Собянин голосовал в 43-м округе, но и тут победу одержал 56-летний представитель партии «Яблоко» Митрохин. Он набрал 44% голосов.

Более того, в результате выборов в Мосгордуму представители оппозиции провели 20 кандидатов из 45. Стоит отметить, что ранее представители партии «ЕР» занимали 38 мест. Политик Алексей Навальный 8 сентября провел «Умное голосование». Он призвал сторонников голосовать за определенных кандидатов из партий КПРФ, СР, «Яблоко» и других. Перед акцией он выпустил видеоролики, где обвинял московских чиновников во владении имуществом на миллиарды рублей в Москве, Австрии и других странах.

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