Путин и Собянин голосовали в Москве, но в этих округах победили КПРФ и «Яблоко»

Более того, в результате выборов в Мосгордуму представители оппозиции провели 20 кандидатов из 45. Стоит отметить, что ранее представители партии «ЕР» занимали 38 мест. Политик Алексей Навальный 8 сентября провел «Умное голосование». Он призвал сторонников голосовать за определенных кандидатов из партий КПРФ, СР, «Яблоко» и других. Перед акцией он выпустил видеоролики, где обвинял московских чиновников во владении имуществом на миллиарды рублей в Москве, Австрии и других странах.