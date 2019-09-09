Проект аквапарка на острове Русском получил защиту ВСК

В настоящее время на территории Приморского края и соседних субъектов аналогичных проектов нет. При его строительстве и в обслуживании будут применены передовые технологии. Этот проект даст дополнительную возможность резидентам свободного порта Владивосток вести предпринимательскую деятельность, а общее состояние рынка развлечений и услуг в регионе выйдет на новый конкурентный уровень.