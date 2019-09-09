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Posted 9 сентября 2019, 12:02

Published 9 сентября 2019, 12:02

Modified 20 октября 2022, 03:26

Updated 20 октября 2022, 03:26

Проект аквапарка на острове Русском получил защиту ВСК

9 сентября 2019, 12:02
В рамках V Восточного экономического форума Страховой Дом ВСК и Компания «Истерн Аква Парадайз» заключили соглашение о развитии сотрудничества в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству аквапарка на острове Русском во Владивостоке.

Согласно подписанному документу Страховой дом ВСК предоставит индивидуальные условия по комплексному страхованию инвестиционного проекта на этапах Строительства, а также программы страхования посетителей после запуска аквапарка на острове Русский.

Кроме того, подписанное Соглашение предусматривает взаимную консультационную, информационную и экспертную поддержку.

В настоящее время на территории Приморского края и соседних субъектов аналогичных проектов нет. При его строительстве и в обслуживании будут применены передовые технологии. Этот проект даст дополнительную возможность резидентам свободного порта Владивосток вести предпринимательскую деятельность, а общее состояние рынка развлечений и услуг в регионе выйдет на новый конкурентный уровень.

«Сегодня было подписано соглашение с компанией „Истерн Аква Парадайз“. Аквапарк будет построен на Русском острове и будет находиться под защитой Страхового Дома ВСК. Это дополнительный импульс для развития экономики региона, новые рабочие места и мы готовы обеспечить финансовую защиту проекта, как одного из ключевых в регионе» — отметила директор Дальневосточного филиала Страхового Дома ВСК Татьяна Бугайченко.

Санаторно-курортная зона в столице Приморья разработана с учетом опыта разнообразных аквапарков со всего мира и учитывает потребности населения Дальнего Востока, анализ которого проводила гонконгская компания.

«Проект имеет как социальную значимость, так и туристическую. Он проработан с участием международных компаний, перед которыми ставилась задача повысить туристическую привлекательность региона и создать комфортные условия для отдыха населения на Дальнем Востоке. Проект всесторонне продуман и учитывает реальное количество потенциальных посетителей. Площадь аквапарка составит порядка 7,5 тысяч кв. метров», — рассказал генеральный директор «Истерн Аква Парадайз» проекта аквапарка на острове Русском Дмитрий Боярко.

Проект аквапарка на острове Русский — один из трех проектов в сфере строительства гостиничного фонда в регионе. «ИстернАква Парадайз» планирует возвести в санаторно-курортной зоне 15-этажный апарт-отель и предлагать гостям Владивостока не стандартный набор вариантов для проживания, а полностью подходящие для жизни квартиры.

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