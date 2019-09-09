На выборах главы Башкирии Радий Хабиров набрал 82% голосов

По информации системы «ГАС Выборы», в бюллетене напротив фамилии Хабиров поставили галочку 1,78 миллионов человек – это более 50% населения Башкирии. Это впечатляющая победа. Для сравнения: на выборах мэра Москвы за Собянина проголосовали всего 1,5 миллиона москвичей, хотя в столице проживают 15 миллионов человек). Об этом сообщают «Новые известия».
Хабиров рассказал, что когда стал врио главы Башкортостана, то понимал, что у него есть 11 месяцев, чтобы проявить себя наилучшим образом, и заслужить доверие избирателей. Помимо ведения избирательной кампании, команда врио занималась также организацией выборов.
Хабиров назвал три основные качества власти: ответственность, эффективная работа и честность.
Новый президент Башкирии пообещал принять стратегию развития республики до 2024 года.
Хабиров признал, что в последние годы партия «Единая Россия» принимала не всегда популярные решения. Однако единороссы хотят изменить ситуацию и добиться того, чтобы люди снова им доверяли.
Эксперты уже заявили, что выборы в Башкирии прошли в полном соответствии с законом, а победа Хабирова очевидна и не вызывает сомнений. Глава социологического центра «Социс-Эксперт» Рустем Латыпов заявил, что за Хабирова отдали свои голоса все категории граждан: и пенсионеры, и молодые люди, и женщины.
Политолог Аббас Галлямов отметил, что голосование в районах, где проживает много коренных жителей, не было ниже, чем на остальной территории республики. И это несмотря на то, что Хабиров придерживался жесткой политики в отношении башкирских националистов. Так, в Татышлинском районе за Хабирова отдали свои голоса 97% избирателей.
По словам председателя Курултая Республики Башкортостан Константина Толкачева, на избирательные участки пришли почти 72% населения республики. С высокой оценкой явки и организации выборов также выступил глава СПЧ при Президенте России Михаил Федотов, который возглавлял комиссию, наблюдавшую за выборами президента Башкортостана.
Председатель Общественной палаты Башкирии Ольга Панчихина заявила, что на выборах никто не смог составить ощутимую конкуренцию Хабирову, потому что он еще в начале работы на посту врио Башкирии проявил себя человеком дела, который умеет эффективно решать вопросы и проблемы. Например, он добился, чтобы Москва выделила республике субсидии.
По словам этнолога Ильдара Габдрафикова, Хабиров воплощает «сильную и внятную» власть. Если президент сможет реализовать хотя бы 50% тех задач, которые были поставлены, то это будет большой успех.
Официально Хабиров станет президентом Башкортостана 19 сентября, когда пройдет инаугурация.