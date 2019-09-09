На выборах главы Башкирии Радий Хабиров набрал 82% голосов

Политолог Аббас Галлямов отметил, что голосование в районах, где проживает много коренных жителей, не было ниже, чем на остальной территории республики. И это несмотря на то, что Хабиров придерживался жесткой политики в отношении башкирских националистов. Так, в Татышлинском районе за Хабирова отдали свои голоса 97% избирателей.