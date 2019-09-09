Мотоциклист погиб в ДТП на улице Республики около «Космоса»

На данный момент скорость движения мотоцикла в момент ДТП не известна. В ГИБДД отмечают, что в районе дома №159 по улице Республики байкер въехал в стойку светофора и дорожный знак. Инспекторы пытаются установить личность погибшего и полную картину произошедшего.
Напомним, что в конце августа другой мотоциклист на полном ходу врезался в машину. Сначала мужчина не двигался, но потом стал подавать признаки жизни. Через 4 минуты на место ДТП прибыла бригада скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали в ОКБ №2.
Отмечается, что в конце сентября мотосезон в городе будет закрыт. Максимальная дневная температура воздуха в областной столице снизится до + 12 градусов.