«Было бы здорово, если Княжев пришел на заседание Тюменской облдумы в форме НКВД»

«У нас возможностей было намного меньше, чем у того же Руссу. У него огромный административный ресурс, деньги огромные. Мы такими ресурсами не располагаем. Но у нас есть три участка, где наш кандидат Анатолий Княжев победил. И я считаю, что с учетом того, что он в политике совсем недавно и учитывая, что у него большой ресурс по социальным сетям, то у него есть будущее. Это ему дало определенный шанс, что люди его поддержат. На первый раз считаю, что у него хороший результат", - сказала Тамара Казанцева.