«Было бы здорово, если Княжев пришел на заседание Тюменской облдумы в форме НКВД»

«Наш город» попросил оценить результаты голосования тюменских политологов и политиков.
«Выборы в Тюменской области проходили по двум направлениям – в областном центре и в районах. В Тюмени история понятна – от «ЕР» шел кандидат очень сильный в организационных моментах, финансовых, в лоббистских возможностях, организационных. И с хорошим портфолио. Причем этот кандидат не звал голосовать сердцем, а он действовал в созидательном ключе и взывал к прагматизму избирателя, апеллируя на свою полезность для города. И наш избиратель привык видеть в органах власти солидных людей, проверенных временем, годами. Но вместе с тем хотелось бы сказать, что сокрушительной победы он не одержал. Экватора в 50 процентов он не перешел», - поделился своим мнением политолог Андрей Шуклин.
По его словам, из тех, кто пришел на участки – в большинстве оппозиция. Она в сумме набрала больше голосов, чем Руссу. Возможно, он слишком рано почувствовал себя победителем. Штаб не доработал, какие-то моменты упустили. Если вспомнить выборы, которые проходили раньше, то там кандидаты от «ЕР» сражались с матерыми оппозиционерами и набирали от 80 до 90 процентов голосов. Сейчас этого не получилось. И еще одним открытием этой выборной компании стало то, что Тулебаев оказался практически на последнем месте.
«Я думал, что Тулебаев станет хотя бы вторым. И я не увидел активной поддержки однопартийцев Руссу. По партийным активистам я не заметил, возможно, все уехали на картошку», - говорит Андрей Шуклин.
- А результаты Анатолия Княжева, его второе место вас удивили?
- Тот же Княжев он ярко зашел в политику. И штаб работал, и было много креатива. Начнем с нестандартного внешнего вида, с его формы офицера НКВД. Было бы здорово, если его, предположим, избрали и он пришел на заседание Думы в форме НКВД. Если говорить о Княжеве, в нем нет никакой агрессии, он такой весельчак. И он не против посмеяться, и чтобы над ним посмеялись. Вот в интернете у него популярность есть, у него только около шести тысяч подписчиков, если не ошибаюсь, Вконтакте.
- А результаты выборов отражают настроения тюменцев?
- Нет, конечно. Об этом говорит низкая явка. И если бы был какой-то порог явки, то мы бы эти выборы постоянно переносили. И этот результат он в принципе не является репрезентативным. И трудно при высокой явке как бы менялись пропорции, потому что Руссу явно не обеспечил нормальную явку своих сторонников. Не было ажиотажа, никто активно не призывал прийти на участки. Не было мобилизации.
Руководитель фракции ЛДПР в Тюменской областной Думе Глеб Трубин считает результаты этих выборов для партии успешными.
«Выборы прошли, мы посмотрели результаты и увидели, что от года к году процент за ЛДПР все больше и больше. И количество депутатов муниципального уровня, которых избрали в этом году. 12 депутатов – это, чем у других оппозиционных партий. Люди нам все больше доверяют, хотя конечно он не такой как в Хабаровске, но все идет к тому, что и здесь у нас будет большинство. Наши люди прошли в Ялуторовскую районную Думу, в Каскаре, Горьковке, в Демьянке Уватского района», - пояснил Глеб Трубин.
- Да, но результаты Мурата Тулебаева скромными получились.
- Нам стоит проанализировать результаты этих выборов, поскольку мы ожидали более высокого результата. Мы знаем, что Мурат Кашаубаевич много работал в этом округе и встречи проводил, помогал по благоустройству. Здесь есть момент для анализа, и мы его проведем и сделаем выводы.
Явка в региональный парламент была крайне низкой. Вся власть недорабатывает и исполнительная, и избирком, и партии.
Еще я обратил внимание во время посещения мною избирательных участков, что они не все находятся в надлежащем состоянии. Был в библиотеке на Червишевском тракте, где расположен участок, так там на стенах грибок, не грибок, непонятно. Я спрашиваю, а почему сыростью так пахнет? Мне отвечают, что здание это консервируется. Открывается только на выборы, потом закрывается. Я говорю, как так можно работать? Выборы, это когда приходят люди и выбирают власть. Это должно быть торжеством, праздником. А когда люди приходят в такие помещения – это крайне неправильно и неприятно.
Своими впечатлениями от прошедших выборов поделилась и депутат Тюменской областной Думы от КПРФ Тамара Казанцева.
«У нас возможностей было намного меньше, чем у того же Руссу. У него огромный административный ресурс, деньги огромные. Мы такими ресурсами не располагаем. Но у нас есть три участка, где наш кандидат Анатолий Княжев победил. И я считаю, что с учетом того, что он в политике совсем недавно и учитывая, что у него большой ресурс по социальным сетям, то у него есть будущее. Это ему дало определенный шанс, что люди его поддержат. На первый раз считаю, что у него хороший результат", - сказала Тамара Казанцева.
- Низкая явка кому больше сыграла на руку?
- Конечно, она сыграла в пользу власти. В Тобольске, например, писали указания, есть там такой функционер «Единой России» Никитин, чтобы все шли и голосовали за нужных кандидатов. И всем в обязательном порядке явиться на участки. В Тюменском районе глава Светлана Иванова дает устные установки, чтобы коммунистов не пускать не при каких условиях. А те люди, которые нас должны поддерживать, почему то не пришли. Дома возмущаются, а идти на выборы не хотят.