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Альфа-Банк вернет малому бизнесу до 5% оплаченных картой покупок

9 сентября 2019, 13:23
Фото: cv.m.wikipedia.org
Новая карта «Альфа-Бизнес» предоставляет корпоративным клиентам Альфа-Банка возможность вернуть до пяти процентов потраченных денег.

Как сказал руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин, финансовая организация работает над формированием на рынке нового стандарта бизнес-карт, что популяризует B2B-карты среди компаний и предпринимателей. Об этом сообщает NewsNN.

По словам Осина, на российском рынке еще не было ничего подобного программе Альфа-Банка, так как она предоставляет предпринимателям демократичные и доступные условия, выгодные лимиты кэшбэка и прозрачность его начисления, а также много функций карты «Альфа-Бизнес» плюс ее эксклюзивный дизайн.

Кэшбэк в размере 5% начисляется клиенту, если он с помощью карты покупает билеты на самолет, топливо, автомобили, офисные компьютерные программы и мебель, а также оплачивает услуги юристов, секретарей, клининг-специалистов и налоговых консультантов. Если же клиент оплачивает картой другие товары и услуги, связанные с бизнесом, то начисляется лишь 1% от потраченных средств. Чтобы активизировать функцию кэшбэка, необходимо с помощью карты совершить операции на сумму от 30 тысяч рублей.

Кэшбэка не будет при снятии и внесении средств в банкомате, покупке акций, денежных переводах и плате за мобильную связь.

С функцией кэшбэка владелец карты может вернуть до 15 тысяч рублей в месяц. Это рекорд среди всех программ лояльности, которые предоставляют российские банки.

В течение 15 дней после отчетного месяца средства возвращаются в рублях на привязанный к карте счет. Это гораздо понятнее и проще, чем бонусы и мили.

Чтобы проверить начисления, необходимо зайти в интернет-банк или в мобильное приложение (раздел «Карты»). Доступно неограниченное количество карт.

Все банковские пакеты предусматривают получение первой бизнес-карты бесплатно. При этом обслуживание карты будет бесплатно в течение шести месяцев или года (в зависимости от категории услуг). Если клиент использует тариф «Просто 1%», то ему не нужно платить за обслуживание карты, пока не завершится срок ее действия.

Достоинством карты является не только выгодный кэшбэк, но и симпатичный внешний вид. Она отличается уникальным дизайном: на лицевой стороне виден только логотип банка и платежной системы, а вся личная вся информация (номер карты, имя владельца, период действия и код (CVC2 и CVV2)) указана на обратной стороне.

Карта «Альфа-Бизнес» пришла на замену предыдущей линейке B2B-карт «Альфа Cash» и совместила в себе функции старых карт (управление счетами, зачисление и снятие наличных, офлайн- и онлайн-переводы и платежи) вместе с новыми опциями, одна из которых – кэшбэк.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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