Альфа-Банк вернет малому бизнесу до 5% оплаченных картой покупок

Кэшбэк в размере 5% начисляется клиенту, если он с помощью карты покупает билеты на самолет, топливо, автомобили, офисные компьютерные программы и мебель, а также оплачивает услуги юристов, секретарей, клининг-специалистов и налоговых консультантов. Если же клиент оплачивает картой другие товары и услуги, связанные с бизнесом, то начисляется лишь 1% от потраченных средств. Чтобы активизировать функцию кэшбэка, необходимо с помощью карты совершить операции на сумму от 30 тысяч рублей.