nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Google и Facebook проигнорировали предупреждения Роскомнадзора о "дне тишины"

8 сентября 2019, 17:27
Фото: pxhere.com
Роскомнадзор изучил СМИ и установил, что в поисковике Google, в соцсети Facebook и на видеохостинге Youtube политическая реклама продолжалась как в «день тишины», так и в единый день голосования.

Данные действия необходимо расценивать как факт вмешательства во внутренние дела Российской Федерации и попытку помешать процессу свободных демократических выборов, гласит официальное сообщение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

В Роскомнадзоре отмечают, что подобная ситуация складывается не в первый раз. В прошлом году ведомство уже указывало на нарушение, когда рекламные алгоритмы Facebook и Google продолжали распространять рекламу кандидатов в «день тишины», выделенный российским избирателям для взвешенного самостоятельного решения.

«Год назад в адрес компаний были разосланы призывы отключить их рекламные инструменты для тиражирования политинформации в дни, когда это прямо запрещено российским законодательством о выборах. К сожалению, нашим рекомендациям не вняли. В этот раз о нарушениях будет доложено в специально созданную парламентскую комиссию, которая расследует факты вмешательства иностранных компаний и государств в суверенные дела Российской Федерации», — передают сообщение Роскомнадзора «Новые известия».

Накануне выборов, в пятницу, ведомство предупреждало Facebook и Google о том, что по российскому закону политическая реклама запрещена 7 и 8 сентября.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25