Google и Facebook проигнорировали предупреждения Роскомнадзора о "дне тишины"

«Год назад в адрес компаний были разосланы призывы отключить их рекламные инструменты для тиражирования политинформации в дни, когда это прямо запрещено российским законодательством о выборах. К сожалению, нашим рекомендациям не вняли. В этот раз о нарушениях будет доложено в специально созданную парламентскую комиссию, которая расследует факты вмешательства иностранных компаний и государств в суверенные дела Российской Федерации», — передают сообщение Роскомнадзора «Новые известия».