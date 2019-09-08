Google и Facebook проигнорировали предупреждения Роскомнадзора о "дне тишины"

Данные действия необходимо расценивать как факт вмешательства во внутренние дела Российской Федерации и попытку помешать процессу свободных демократических выборов, гласит официальное сообщение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
В Роскомнадзоре отмечают, что подобная ситуация складывается не в первый раз. В прошлом году ведомство уже указывало на нарушение, когда рекламные алгоритмы Facebook и Google продолжали распространять рекламу кандидатов в «день тишины», выделенный российским избирателям для взвешенного самостоятельного решения.
«Год назад в адрес компаний были разосланы призывы отключить их рекламные инструменты для тиражирования политинформации в дни, когда это прямо запрещено российским законодательством о выборах. К сожалению, нашим рекомендациям не вняли. В этот раз о нарушениях будет доложено в специально созданную парламентскую комиссию, которая расследует факты вмешательства иностранных компаний и государств в суверенные дела Российской Федерации», — передают сообщение Роскомнадзора «Новые известия».
Накануне выборов, в пятницу, ведомство предупреждало Facebook и Google о том, что по российскому закону политическая реклама запрещена 7 и 8 сентября.