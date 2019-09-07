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Росконтроль забраковал 5 из 6 образцов копченых куриц

7 сентября 2019, 03:00
Фото: pixabay.com
Росконтроль исследовал готовые куриные окорочка. Копченая продукция была куплена в обычных магазинах по цене от 214 до 500 рублей за кило.

Проверку прошли шесть брендов: «Ясная горка», «Каждый день», «Рублевский», Selgros, «Деревенский завтрак», «Коптильный двор». Из них основные тесты провалили пять товаров. Отмечены существенные превышения уровня мезофильной микрофлоры. Для брендов «Ясная горка», «Каждый день» и Selgros используют антибиотики энрофлоксацин. В готовой продукции используют крахмал, загустители для улучшения внешнего вида. Между тем «Каждый день» рекомендован к покупке, при этом он собрал 37 баллов. Окорочка Selgros оценена на 42 балла, но эксперты заключили, что она не соответствует требованиям безопасности.

Остальные бренды потреблять не рекомендуется, они отправлены в черный список организации.

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#Новости#Еда#Исследования#Александр Мязин#Общество
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