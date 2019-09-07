Росконтроль забраковал 5 из 6 образцов копченых куриц

Проверку прошли шесть брендов: «Ясная горка», «Каждый день», «Рублевский», Selgros, «Деревенский завтрак», «Коптильный двор». Из них основные тесты провалили пять товаров. Отмечены существенные превышения уровня мезофильной микрофлоры. Для брендов «Ясная горка», «Каждый день» и Selgros используют антибиотики энрофлоксацин. В готовой продукции используют крахмал, загустители для улучшения внешнего вида. Между тем «Каждый день» рекомендован к покупке, при этом он собрал 37 баллов. Окорочка Selgros оценена на 42 балла, но эксперты заключили, что она не соответствует требованиям безопасности.