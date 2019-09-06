В Тюменской области осудят троих браконьеров за убийство лосей

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «незаконная охота, совершенная с применением механического транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба», во время расследования которого подозреваемые возместили причиненный ущерб в полном объеме и раскаялись в содеянном, а также заявили ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа. Материалы дела направлены в Вагайский районный суд, который в ближайшее время рассмотрит данное ходатайство.