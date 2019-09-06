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В Тюменской области осудят троих браконьеров за убийство лосей

6 сентября 2019, 06:54
Фото: 1Mi
Природоохранная прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении троих жителей Тюменской области, которые убили двух самок лосей.
Сюжет
Тюмень

Из материалов уголовного дела следует, что двое мужчин 19 февраля приехали в гости к своему знакомому в поселок Первомайский Вагайского района. Они вместе решили съездить на охоту и добыть лося.

На следующий день в 60 км от деревни Бегитино Вагайского района фигуранты уголовного дела в запрещенное для охоты время выследили и застрелили из охотничьего ружья двух самок лосей.

Мужчин на месте разделки туш в деревне Бегитино, куда они отправились после охоты, заметили сотрудники Вагайского отдела Госохотуправления Тюменской области. Они сообщили о случившемся в полицию. Ущерб от действий браконьеров оценили в 160 тыс. рублей.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «незаконная охота, совершенная с применением механического транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба», во время расследования которого подозреваемые возместили причиненный ущерб в полном объеме и раскаялись в содеянном, а также заявили ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа. Материалы дела направлены в Вагайский районный суд, который в ближайшее время рассмотрит данное ходатайство.

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