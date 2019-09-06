В поселке под Тюменью можно снимать фильм про оккупацию без декораций

«Мы идем по программе „Переселение“, давно нам прислали письма об изъятии земельного участка. Сначала одного застройщика дали, который оказался неплатежеспособен. Потом поменяли, сейчас сказали, что идет проектирование. А вопросы из-за Метеостанции, поскольку рядом с ней не должно быть рядом высотных домов, выше двух этажей. Должно быть выдержано расстояние от нее. Здесь будут сносить и строить и два дома уже снесли. Первоначально был проект — восемь домов. Дома здесь должны быть построены многоэтажные, чтобы проект окупился», — рассказывает Надежда Лопатина.