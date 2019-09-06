В поселке под Тюменью можно снимать фильм про оккупацию без декораций

Особенно угнетающая картина в районе улиц Урожайная и Новая. Можно снимать и в деревне Падерино. Унылые, разваливающиеся бараки, покосившиеся сараи и туалеты типа сортир на улице. Все они пронумерованы и на каждом замок.
На дворе 2019 год? Нет, такое ощущение, что в Московском на календаре начало сороковых годов прошлого столетия. Меня не оставляет в покое ощущение, что танки дивизии СС только что прошли через поселок, хотя как мы помним из истории, немцы дошли только до Москвы, а не поселка названного в честь столицы нашей Родины.
Жители говорят, что главу государства, если он решит посетить Тюменскую область, нужно привезти сюда и показать как и в каких условиях живут простые люди.
В поселке Московский Тюменского района люди десятки лет ждут, когда снесут их аварийное жилье. Газовое оборудование не проверяли ни разу, диву даешься, что до сих пор здесь не произошло катастрофы.
Мы с депутатом Московского муниципального образования Тимуром Темуркаевым интересуемся у местных жителей, как они живут в таких условиях и что думает по этому поводу районная администрация.
«Дому 50 лет, а я здесь живу уже 20 лет. Здесь жил Завьялов, потом Грудин, их уже нет в живых, я тоже, наверное, доживаю здесь. Этого дома вообще не было на балансе нигде и дома по улице Урожайная, 17. Строил их совхоз», — рассказывает Анатолий.
По словам жителей улицы Урожайной, на сегодняшний день эти дома признаны аварийными лет десять назад, но подвижек никаких нет.
«Удобств никаких, слив сделали сами, туалеты на улице, туда не ходите, там страшно», — предупреждает Надежда.
Но мы пошли.
— А что говорит администрация районная?
— Ничего не говорит, писали, а толку никакого.
— Бани в поселке нет, мыться негде. Люди просят баню, но на том месте, где собирались ее построить открыли магазин. Людям приходится ходить по знакомым мыться. Выкручиваются все кто как может. Обещали открыть баню на улице Лиственной.
С улицы Урожайной мы направились на улицу Новую. Однако новым здесь и не пахнет. Встретили местных жителей.
«Мы идем по программе „Переселение“, давно нам прислали письма об изъятии земельного участка. Сначала одного застройщика дали, который оказался неплатежеспособен. Потом поменяли, сейчас сказали, что идет проектирование. А вопросы из-за Метеостанции, поскольку рядом с ней не должно быть рядом высотных домов, выше двух этажей. Должно быть выдержано расстояние от нее. Здесь будут сносить и строить и два дома уже снесли. Первоначально был проект — восемь домов. Дома здесь должны быть построены многоэтажные, чтобы проект окупился», — рассказывает Надежда Лопатина.
«И для застройщика места мало теперь. Сказали, что проектируют теперь восьмиэтажные дома. Год уже проектируют. Мы всем писали, у нас целая кипа писем скопилась по застройке. Мы пока с застройщиком не встречались. Сначала пришла строительная компания „Стройинжиниринг“, потом „Зодчий“ пришел к ним субподрядчиком, руководитель у них Вайс. И с прошлого года с сентября месяца мы никого не видели. Здесь земли под застройку больше трех гектаров», — добавляет другая жительница Лидия Кикоть.
По словам женщин, первоначально хотели восемь пятиэтажек строить, но поскольку на расстоянии 300 метров от метеостанции строить выше второго этажа нельзя, то будут возводить высотные дома. И переделывают проект. История эта с переселением началась в 2014 году. И нам сказали, что заселение будет в 4 квартале 2019 года. Время подходит сдачи, а ничего еще даже не начиналось.
«А у нас рушится все. В нашем доме стянули угол стены швеллерами, потому что брус съезжает», — продолжает Лидия Кикоть.
— Сколько платите за ЖКХ?
— У меня двухкомнатная квартира 42 квадрата, я плачу 3 тысячи рублей. Электроэнергия, газ и ТКО оплачивается отдельно. Единственное, что сейчас уже два года с нас не берут плату за капитальный ремонт. Туалеты в квартирах делали сами, септик поставили за свои средства. По нормативам вывозят три машины в месяц трехкубовые. Дворников нет, подъезды сами убираем, снег чистим возле подъезда.
«У меня в подъезде сделали ремонт, я писала в 2015 году заявку в наше ЖКХ, сделали только спустя два года — в 2017-м», — добавляет Надежда Лопатина.
«В соседних подъездах ремонт никто не делает на протяжении десяти лет, а за содержание жилья платим. С двухкомнатной квартиры — 400 рублей, с трехкомнатной — 560 рублей», — в один голос говорят Лидия Кикоть и Надежда Лопатина.
«К главе района Ивановой мы часто не обращались, а записывались на прием долго: месяц нас не могли записать в приемной. Говорили, что вам не обязательно к главе идти, но я настояла и добилась встречи. У Александра Крупина, депутата областной Думы были на приеме. Все, что ему не писали, все спускалось в администрацию обратно, в том же виде. Такое ощущение, что ему все фиолетово. Отправляем Крупину, он шлет обратно в район», — продолжает свой рассказ Лидия Кикоть.
— И как дальше жить?
— У нас единственная надежда на нового главу поселка, может он что-то сделает. У нас строили баню, но получилась «Монетка». С 2013 года у нас была баня, ее нам на картинках показывали. Ждали баню, а появилась вывеска — Монетка.