Строительство школы искусств в Тюменской области обойдется в 95 млн рублей

Предполагается, что школа будет одноэтажная. Согласно технической документации в состав помещений отделения изобразительного искусства ДШИ входят: кабинет для скульптуры и керамики, кабинет прикладного искусства, кабинет для занятий живописью, а также кладовые при кабинетах и помещение для обжига. Кабинеты отделения изобразительного искусства расположены в левом крыле здания. В этой же части здания расположены еще четыре кабинета теоретических занятий. Административная группа помещений включает: кабинет директора, кабинет бухгалтера и учительскую, расположенные в центральной части здания.