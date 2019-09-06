Строительство школы искусств в Тюменской области обойдется в 95 млн рублей

Максимальная цена контракта составляет 95,2 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет Тюменской области.
Предполагается, что школа будет одноэтажная. Согласно технической документации в состав помещений отделения изобразительного искусства ДШИ входят: кабинет для скульптуры и керамики, кабинет прикладного искусства, кабинет для занятий живописью, а также кладовые при кабинетах и помещение для обжига. Кабинеты отделения изобразительного искусства расположены в левом крыле здания. В этой же части здания расположены еще четыре кабинета теоретических занятий. Административная группа помещений включает: кабинет директора, кабинет бухгалтера и учительскую, расположенные в центральной части здания.
Поставщик обязан будет выполнить работы в течении 14 месяцев с даты заключения настоящего контракта. Подведение итогов электронного аукциона состоится 11 сентября 2019 года. Строительство будет вестись в рамках нацпроекта «Образование», одной из важнейших задач которого, является создание комфортных условий для образования и развития подрастающего поколения.