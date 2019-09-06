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Прокуратура: Тюменский АО «Сибстройсервис» не выплатил 110 сотрудникам 6 млн рублей

6 сентября 2019, 12:56
Фото: 1Mi
Врио прокурора региона Руфат Биктимеров вынес предостережение руководству АО «Сибстройсервис». Застройщик должен своим рабочим 6 млн рублей.

Отмечается, что 110 специалистов тюменского предприятия не получили зарплату. При этом строительная организация является крупнейшей на территории Тюменской области. В случае не погашения долга, руководство компании могут привлечь к административной ответственности. Владелец компании Павел Юрочкин.

Ранее стало известно, что АО «Сибстройсервис» задерживает ввод в эксплуатацию жилых зданий в ЖК «Олимпия» и в ЖК «Плеханово-2». Ожидается, что основные работы по объектам будут закончены в конце 2019 года. В конце августа представители прокуратуры области обсудили данный вопрос с владельцем фирмы. Проблемы со сроками отмечены ещё у двух объектов жилого строительства, сообщает прокуратура Тюменской области.

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#Новости#Строительство#Долги#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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