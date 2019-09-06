Прокуратура: Тюменский АО «Сибстройсервис» не выплатил 110 сотрудникам 6 млн рублей

Ранее стало известно, что АО «Сибстройсервис» задерживает ввод в эксплуатацию жилых зданий в ЖК «Олимпия» и в ЖК «Плеханово-2». Ожидается, что основные работы по объектам будут закончены в конце 2019 года. В конце августа представители прокуратуры области обсудили данный вопрос с владельцем фирмы. Проблемы со сроками отмечены ещё у двух объектов жилого строительства, сообщает прокуратура Тюменской области.