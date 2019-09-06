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Поставщик питания в лицей № 81 Тюмени отрицает наличие некачественного хлеба

6 сентября 2019, 12:55
Фото: 72.ru
Родители школьников лицея № 81 на Шаимском проезде пожаловались на качество еды в учебном заведении. В столовой подавали хлеб с плесенью.
Сюжет
Дети

Случившееся «очень встревожило» родителей учеников, тем более раньше подобного здесь не замечали. Хлеб привозит один из поставщиков, 6 сентября дети заметили плесень и не стали его есть.

Представитель поставщика продуктов «Центральный» заявил, что «никакого плесневелого хлеба у нас нет». Руководство лицея № 81 пока не дало комментарий, сообщает 72.ru.

С 1 сентября стоимость обедов в школах города выросла с 60 до 80 рублей. Льгота на питание составляет 12 рублей. Чиновники отмечают, что поставщики стремятся поставлять в учебные заведения продукты с большим количеством полезных веществ. Ранее жители Тюмени жаловались на качество продуктов от ООО «ОМС-Лечебное питание», организация больше не работает в Тюмени.

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#Новости#Продукты#Дети#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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