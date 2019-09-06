Поставщик питания в лицей № 81 Тюмени отрицает наличие некачественного хлеба

Случившееся «очень встревожило» родителей учеников, тем более раньше подобного здесь не замечали. Хлеб привозит один из поставщиков, 6 сентября дети заметили плесень и не стали его есть.
Представитель поставщика продуктов «Центральный» заявил, что «никакого плесневелого хлеба у нас нет». Руководство лицея № 81 пока не дало комментарий, сообщает 72.ru.
С 1 сентября стоимость обедов в школах города выросла с 60 до 80 рублей. Льгота на питание составляет 12 рублей. Чиновники отмечают, что поставщики стремятся поставлять в учебные заведения продукты с большим количеством полезных веществ. Ранее жители Тюмени жаловались на качество продуктов от ООО «ОМС-Лечебное питание», организация больше не работает в Тюмени.