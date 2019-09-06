Компания экс-проректора Александра Ошибкова оспаривает перечисление 40 млн вузу

Речь идет о признании недействительными двух сделок с организацией «Тюменская буровая компания». На данный момент она признана банкротом, на ней введено конкурсное управление. Два оспариваемых платежа были произведены в сентябре 2016 года для гашения долга перед «Нефтегазпроектом».