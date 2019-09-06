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Компания экс-проректора Александра Ошибкова оспаривает перечисление 40 млн вузу

6 сентября 2019, 10:38
Фото: 1Mi
Фирма осужденного за мошенничество Александра Ошибкова подала иск в арбитражный суд. Компания пытается опротестовать банковский перевод 40 млн рублей дочерней структуре вуза НИПИ «Нефтегазпроект».
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Тюмень

Речь идет о признании недействительными двух сделок с организацией «Тюменская буровая компания». На данный момент она признана банкротом, на ней введено конкурсное управление. Два оспариваемых платежа были произведены в сентябре 2016 года для гашения долга перед «Нефтегазпроектом».

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Александр Ошибков на данный момент находится в колонии отбывая семилетний срок заключения по трём статьям УК РФ. По данным следствия, он похитил более 300 млн рублей. Он организовал проведение трёх аукционов на поставку спецоборудования для телеметрической геонавигационной системы, но на баланс вуза данные механизмы не поступили, сообщает ura.ru.

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#Новости#Суды#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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