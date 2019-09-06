Каждый десятый тюменец ищет подработку

При этом отмечается, что вакансий, предполагающих частичную занятость, в регионе не так много – всего 4,6% от всех предложений работодателей. Как правило, это работа в сферах «Административный персонал», «Транспорт», «Продажи», «Наука, образование» и «Домашний персонал». Чаще всего работодатели ищут операторов на телефон, мерчендайзеров, продавцов, водителей, преподавателей, курьеров и администраторов.