Каждый десятый тюменец ищет подработку

По данным пресс-службы HeadHunter, в Тюменской области более 16% соискателей заинтересованы в частичной занятости, которую можно совмещать с другой работой. Чаще всего подработку ищут молодые тюменцы в возрасте до 30 лет – на них приходится 60% соответствующих резюме.
При этом отмечается, что вакансий, предполагающих частичную занятость, в регионе не так много – всего 4,6% от всех предложений работодателей. Как правило, это работа в сферах «Административный персонал», «Транспорт», «Продажи», «Наука, образование» и «Домашний персонал». Чаще всего работодатели ищут операторов на телефон, мерчендайзеров, продавцов, водителей, преподавателей, курьеров и администраторов.
Зарплату менее 15 тысяч рублей за неполный рабочий день предлагают всего 8% вакансий. Ещё в 32% конкретный размер вознаграждения не указан, обычно это сдельная или почасовая оплата труда. Как правило, подработка позволяет получать около 30 тысяч рублей в месяц, здесь все зависит от задач объемов работы.
Так, продавец-консультант может заработать от 14 до 28 тысяч рублей, преподаватель английского языка от 25 до 50, учитель по робототехнике от 15 до 25. Продавцу выходного дня работодатели готовы заплатить порядка 16 тысяч рублей, водителю-курьеру от 20 до 40. Примерно на 30 тысяч рублей могут рассчитывать специалисты саll-центра, промоутеры-консультанты и пешие курьеры.