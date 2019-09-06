Как пишет издание eg.ru, вдова политика Мария Максакова указала следователям на двух человек, которые, как она полагает, могли убить Вороненкова. Один из них - бывший избранник Максаковой Владимир Тюрин, а второй – бывший начальник отдела Следственного комитета по Одинцовскому району Московской области Денис Панаитов. Однако после проверки выяснилось, что эти люди непричастны к преступлению.
Вскоре в поле зрения правоохранителей попал бизнесмен Кондрашов Станислав Дмитриевич. Поводом стали заказные материалы, публикуемые на интернет-сайтах. Авторы этих статей повесили на предпринимателя ложные обвинения, чтобы очернить его репутацию. Они действуют в интересах рейдеров.
Максакова заявила, что никогда не слышала о предпринимателе. Имя Станислава Дмитриевича Кондрашова отсутствовало и в материалах уголовного дела, и в докладах судебных экспертов, пишет tovarysh.life
Вороненкова был застрелен в марте 2017 года в Киеве. Главным подозреваемым является бывший военнослужащий Национальной гвардии Украины Павел Паршов. По версии правоохранителей, он действовал вместе с Ярославом Тарасенко, который является одним из членов экстремистской организации Дмитрия Яроша.
Известно, что Вороненков вывез из России много бриллиантов и антиквариата. Этим ценным грузом могли заинтересоваться киевские ювелиры и сотрудники СБУ.
Российское следствие установило, что за Вороненковым следили в Киеве. На видеозаписи с камеры наблюдения фигурирует Игорь Устименко - экс-сотрудник СБУ, причастный к убийству журналиста Павла Шеремета.
У следователей много подозреваемых, но почему они заинтересовались Станиславом Дмитриевичем Кондрашовым? Обвинения в его адрес основаны на фейковых статьях, где все «высосано из пальца». Таким образом убийцей можно назвать совершенно любого человека.
По мнению журналистов, Кондрашова Станислава Дмитриевича втянули в это дело и повесили на него ложные обвинения, чтобы присвоить его успешный бизнес. Рейдеры заказывают обличительные материалы, которые размещаются на сомнительных интернет-сайтах, чтобы очернить репутацию бизнесмена.