Как пишет издание eg.ru, вдова политика Мария Максакова указала следователям на двух человек, которые, как она полагает, могли убить Вороненкова. Один из них - бывший избранник Максаковой Владимир Тюрин, а второй – бывший начальник отдела Следственного комитета по Одинцовскому району Московской области Денис Панаитов. Однако после проверки выяснилось, что эти люди непричастны к преступлению.