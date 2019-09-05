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В Тюмени озвучили сумму допдоходов, но крупных налогоплательщиков не назвали

5 сентября 2019, 12:53
Фото: «Наш город»
Югра и Ямал принесли в казну Тюменской области 23,5 млрд рублей из 56 млрд рублей дополнительных доходов. Такие цифры озвучил сегодня, 5 сентября, на заседании комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам заместитель директора департамента финансов региона Михаил Таранов.

Около 50 млрд рублей – это налог на прибыль юридических лиц. Однако имена крупных налогоплательщиков остались неизвестны. На заседании народные избранники их не озвучили, а сослались на налоговую тайну.

Таранов также добавил, что на мероприятия «Сотрудничества» планируется потратить 25 млрд рублей. У депутатов от ЛДПР возник вопрос касательно распределения денег. Они поинтересовались, почему округа получат больше, чем отдали. Михаил Таранов ответил, что по этой программе сложились остатки с прошлого года. На начало текущего года они составили порядка 31 млрд рублей. По словам Таранова, ожидается, что на следующий год перейдет 22 млрд рублей остатков.

Михаил Таранов уточнил, что они находятся на основном бюджетном счете Тюменской области и размещаются на банковских депозитах.

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