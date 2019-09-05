В Тюмени озвучили сумму допдоходов, но крупных налогоплательщиков не назвали

Таранов также добавил, что на мероприятия «Сотрудничества» планируется потратить 25 млрд рублей. У депутатов от ЛДПР возник вопрос касательно распределения денег. Они поинтересовались, почему округа получат больше, чем отдали. Михаил Таранов ответил, что по этой программе сложились остатки с прошлого года. На начало текущего года они составили порядка 31 млрд рублей. По словам Таранова, ожидается, что на следующий год перейдет 22 млрд рублей остатков.