В Тюмени озвучили сумму допдоходов, но крупных налогоплательщиков не назвали

Около 50 млрд рублей – это налог на прибыль юридических лиц. Однако имена крупных налогоплательщиков остались неизвестны. На заседании народные избранники их не озвучили, а сослались на налоговую тайну.
Таранов также добавил, что на мероприятия «Сотрудничества» планируется потратить 25 млрд рублей. У депутатов от ЛДПР возник вопрос касательно распределения денег. Они поинтересовались, почему округа получат больше, чем отдали. Михаил Таранов ответил, что по этой программе сложились остатки с прошлого года. На начало текущего года они составили порядка 31 млрд рублей. По словам Таранова, ожидается, что на следующий год перейдет 22 млрд рублей остатков.
Михаил Таранов уточнил, что они находятся на основном бюджетном счете Тюменской области и размещаются на банковских депозитах.