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В Абатске и Казанке можно получить соцпомощь, если у тебя меньше двух козлов

5 сентября 2019, 07:54
Фото: pixabay.com
В Абатском и Казанском районе Тюменской области начинается пилотный проект о предоставлении выплат на основании социального контракта. Речь идет о поддержке безработных граждан, о компенсации им профессионального обучения. Постановление об этом подписал губернатор Александр Моор.

Адресная социальная помощь будет оказываться за счет средств областного бюджета. Максимальный размер — 10 тысяч рублей, только в том случае, если безработный селянин будет профобучаться в течение полугода. Контролировать исполнение постановления поручено директору департамента социального развития Тюменской области Ольге Кузнечевских.

«Размер выплаты определяется в размере стоимости оплаты профессионального обучения, но не может превышать шестикратную величину прожиточного минимума на душу населения в Тюменской области», — говорится в постановлении правительства Тюменской области.

Для получения помощи нужно собрать с десяток справок и написать заявление по форме, приложенной к данному постановлению.

Единовременная выплата предоставляется неработающим гражданам, в том числе, тем, кто не является индивидуальным предпринимателем. Помощь нельзя будет получить, если у тебя в собственности есть два и более жилых помещения, а также наличие нежилого помещения, за исключением садовых домов и строений на садовых участках. Денег не дадут и в том случае, если есть в собственности транспортное средство: автомобиль, трактор.

Рассчитывать в этом пилотном проекте на помощь не стоит и тем, у кого есть две коровы, два быка или лошади. Более двух голов свиней, овец и коз. И если в хозяйстве претендента на социальную поддержку есть более десятка голов кроликов, гусей, уток, кур или индюков. Не имеет смысла писать заявление и в случае наличия более пяти семей пчел.

Если вы полный бессребреник, и хотите чему-то еще в жизни научиться, тогда смело открывайте постановление правительства области и собирайте справки.

По информации, размещенной на официальном сайте Казанского муниципального района, на 1 июля 2019 года числится 138 безработных. В Абатском районе на 1 июля 2018 года всего 62 безработных гражданина.

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