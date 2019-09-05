В Абатске и Казанке можно получить соцпомощь, если у тебя меньше двух козлов

Единовременная выплата предоставляется неработающим гражданам, в том числе, тем, кто не является индивидуальным предпринимателем. Помощь нельзя будет получить, если у тебя в собственности есть два и более жилых помещения, а также наличие нежилого помещения, за исключением садовых домов и строений на садовых участках. Денег не дадут и в том случае, если есть в собственности транспортное средство: автомобиль, трактор.