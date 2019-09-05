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Тюменской церкви передали часть земли городского сквера Депутатов

5 сентября 2019, 11:08
Фото: pixabay.com
Забор вокруг парка переместили на 10-15 метров от духовного здания.
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Тюмень

Сообщается, что работы по восстановлению храма идут три недели. За новой оградой останутся деревья и газон, а местные жители обратились в управу Восточного округа с просьбой прояснить ситуацию.

Чиновники объясняют, что расширение территории проводилось официально, это необходимо для пожарной безопасности в ходе проведения ремонтных работ. Священнослужители храма сообщают, что на праздники здесь собираются около тысячи прихожан, необходимо место для эвакуации и подъезда пожарной спецтехники. Отмечается, что в новом заборе сделаны три калитки и жители Тюмени смогут без ограничений посещать огороженные места. В будущем данное место облагородят, сообщает ura.ru.

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