Тюменской церкви передали часть земли городского сквера Депутатов

Чиновники объясняют, что расширение территории проводилось официально, это необходимо для пожарной безопасности в ходе проведения ремонтных работ. Священнослужители храма сообщают, что на праздники здесь собираются около тысячи прихожан, необходимо место для эвакуации и подъезда пожарной спецтехники. Отмечается, что в новом заборе сделаны три калитки и жители Тюмени смогут без ограничений посещать огороженные места. В будущем данное место облагородят, сообщает ura.ru.