Тюменец проиграл за ночь 2 млн рублей, поступивших ему для погашения ипотеки

В пресс-службе объединения риэлторов Тюменской области рассказали, что мужчина хотел продать собственную старую квартиру, находящуюся в ипотеке, и купить новое жилье. Для этого с недвижимости нужно было снять обременение банка (погасить кредитору оставшуюся часть ипотечного займа).
Тюменцу пообещали дать 2 млн рублей, однако платеж поступил в конце рабочего дня, и банковский менеджер, по невыясненным причинам, вместо перевода денег на погашение ипотечного кредита отправил их на личный счет клиента.
Эти деньги тюменец проиграл за одну ночь. В настоящее время служба безопасности банка занимается проверкой деталей произошедшего.
Впрочем, после случившегося тюменцу одобрили повторный заем на ту же сумму. Теперь ему придется выплачивать 4 млн рублей вместо двух.
Дополнено 06.09.2019:
Информация предоставлена пресс-службой компании «Этажи».