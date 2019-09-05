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Тюменец проиграл за ночь 2 млн рублей, поступивших ему для погашения ипотеки

5 сентября 2019, 05:35
Фото: 1Mi
Житель города Тюмени получил от риэлторской компании 2 млн рублей, чтобы снять обременение банка за ипотечную квартиру, но проиграл их в первую же ночь. После этого ему дали еще столько же денег.
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Тюмень

В пресс-службе объединения риэлторов Тюменской области рассказали, что мужчина хотел продать собственную старую квартиру, находящуюся в ипотеке, и купить новое жилье. Для этого с недвижимости нужно было снять обременение банка (погасить кредитору оставшуюся часть ипотечного займа).

Тюменцу пообещали дать 2 млн рублей, однако платеж поступил в конце рабочего дня, и банковский менеджер, по невыясненным причинам, вместо перевода денег на погашение ипотечного кредита отправил их на личный счет клиента.

Эти деньги тюменец проиграл за одну ночь. В настоящее время служба безопасности банка занимается проверкой деталей произошедшего.

Впрочем, после случившегося тюменцу одобрили повторный заем на ту же сумму. Теперь ему придется выплачивать 4 млн рублей вместо двух.

Дополнено 06.09.2019:

Информация предоставлена пресс-службой компании «Этажи».

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#Новости#Тюменская область#Ипотека#Займы и кредиты#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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