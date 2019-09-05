Путин упрекнул главу "Аэрофлота" за высокую стоимость билетов

Перед началом выступления на заседании президиума Госсовета Путин упрекнул главу «Аэрофлота» Виталия Савельева за то, что цены на авиабилеты выросли на 7%. Это больше, чем инфляция, отметил лидер страны. Об этом пишут «Новые известия».
Ранее Савельев рассказывал, что «Аэрофлот» теряет деньги из-за «плоских тарифов» на дальневосточных рейсах. Глава компании отметил, что в 2015 году эти тарифы были введены временно, чтобы стимулировать мобильность россиян.
По словам Виталия Савельева, сейчас самолет стал доступен всем гражданам РФ, даже пенсионерам. За 22 тысячи рублей пассажир может купить билет туда-обратно в авиакомпании «Россия», пересечь всю страну и оказаться на Дальнем Востоке. В «Аэрофлоте» стоимость такого перелета составляет 25 тысяч рублей. Если пересчитать на час полета, то московское такси стоит также или даже дороже, заявил Савельев.
Еще одной причиной подорожания билетов стал рост цен на авиационный керосин. По сравнению с 2018 годом его стоимость подскочила на 30%. Государство в свою очередь собирается оказать поддержку авиакомпании. Чтобы сдержать рост цен на билеты, с 1 августа был введен демпфер на бензин. Он предполагает выделение компаниям компенсации, если экспортная стоимость керосина перевалит за 48,3 тысячи рублей за тонну.
Компания «Аэрофлот» не станет отказываться от господдержки, но и сама попытается сократить убытки от дальневосточных рейсов. Известно, что перевозчик планирует вложить 26 миллионов рублей в «улучшение клиентского опыта в онлайн каналах». Так. часть этих средств будет потрачено на создание тематической интернет-страницы «Праздничный май». Перевозчик намерен запустить рекламу, предложив населению билеты по низким ценам – около 15 евро за рейсы в Берлин, Ригу, Хельсинки, Варшаву и Дюссельдорф.
На этой интернет-странице также будут рекламироваться недорогие авиабилеты в Сибирь. Однако недоумение вызывает тот факт, что страница появится зимой 2020 года, чтобы прорекламировать распродажу мая 2019 года.