Путин упрекнул главу "Аэрофлота" за высокую стоимость билетов

По словам Виталия Савельева, сейчас самолет стал доступен всем гражданам РФ, даже пенсионерам. За 22 тысячи рублей пассажир может купить билет туда-обратно в авиакомпании «Россия», пересечь всю страну и оказаться на Дальнем Востоке. В «Аэрофлоте» стоимость такого перелета составляет 25 тысяч рублей. Если пересчитать на час полета, то московское такси стоит также или даже дороже, заявил Савельев.