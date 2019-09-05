После митинга в августе тюменские чиновники пообещали отремонтировать школу №30

В настоящее время проводится аукцион по ремонту здания школы, все заявки будут рассмотрены до 18 сентября. Город выделил необходимое финансирование для проекта. В рамках обсуждения присутствующие смогли задать интересующие их вопросы. В ходе встречи Воронцов отметил, что администрация будет и дальше взаимодействовать с родителями учеников школы. Люди обращались в городской департамент и писали жалобы летом этого года, а потом решили митинговать.