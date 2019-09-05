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После митинга в августе тюменские чиновники пообещали отремонтировать школу №30

5 сентября 2019, 14:09
Фото: ЧС Тюмень
После митинга родителей в конце августа тюменские чиновники встретились с инициативной группой для решения проблемных вопросов школы № 30. Недовольство было вызвано ветхостью здания и опасностью нахождения в классах.
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Тюмень

Были подняты вопросы окончания капремонта учебного заведения и организации учебного процесса для детей. На мероприятии присутствовал глава городского департамента образования Вячеслав Воронцов.

В настоящее время проводится аукцион по ремонту здания школы, все заявки будут рассмотрены до 18 сентября. Город выделил необходимое финансирование для проекта. В рамках обсуждения присутствующие смогли задать интересующие их вопросы. В ходе встречи Воронцов отметил, что администрация будет и дальше взаимодействовать с родителями учеников школы. Люди обращались в городской департамент и писали жалобы летом этого года, а потом решили митинговать.

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#Новости#Школы#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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