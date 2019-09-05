Клиенты Запсибкомбанка смогут бесплатно пополнять карты в банкоматах ВТБ

«Сервис пополнения карт в устройствах ВТБ повышает качество обслуживания клиентов Запсибкомбанка. Теперь клиенты Запсибкомбанка могут не только снимать денежные средства, но и вносить наличные на карты в устройствах ВТБ по всей России. Запуск пополнения карт в банкоматах ВТБ – еще один пример успешной совместной работы и положительного эффекта вхождения Запсибкомбанка в группу ВТБ. Запсибкомбанк и дальше продолжит расширять возможности для своих клиентов, предоставляя доступ к федеральной инфраструктуре ВТБ», – прокомментировал новшество Андрей Шевелев, вице-президент, член правления Запсибкомбанка.