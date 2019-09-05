Глава «Сургутнефтегаза» обвинил спекулянтов в росте акций c 26 до 34 рублей

Новая компания займется вложением активов «Сургутнефтегаза» в акции, облигации и другие финансовые проекты. Отмечается, что рост стоимости головной корпорации на пике 4 сентября достигали 45%. Экономисты ожидают рост эффективности вложений, которые могут составить до 40 млрд долларов. Уже 5 сентября ценные бумаги нефтяного гиганта снизили стоимость на 4%.