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Глава «Сургутнефтегаза» обвинил спекулянтов в росте акций c 26 до 34 рублей

5 сентября 2019, 12:36
Фото: pixabay.com
Глава «Сургутнефтегаза» заявил о спекулятивной торговлей акциями корпорации. Резкий рост стоимости ценных бумаг вызван созданием дочерней структуры ООО «Рион».

Новая компания займется вложением активов «Сургутнефтегаза» в акции, облигации и другие финансовые проекты. Отмечается, что рост стоимости головной корпорации на пике 4 сентября достигали 45%. Экономисты ожидают рост эффективности вложений, которые могут составить до 40 млрд долларов. Уже 5 сентября ценные бумаги нефтяного гиганта снизили стоимость на 4%.

На данный момент крупная сумма денежных средств скопилась на валютных счетах «Сургутнефтегаза». Свободных денежных средств даже больше, чем у Газпрома.

Владимир Богданов заметил, что бурный рост стоимости головной корпорации в последнее время – это «спекулятивная торговля», отмечает Reuters.

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#Новости#Экономика#Акционеры#Александр Мязин
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