В этом сезоне утонуло 14 тюменцев, в том числе один ребенок

«В марте месяце, в Тобольске переправы уже были закрыты и в тот момент, когда тронулся лед, и людей понесло вместе с льдиной по реке, то наши инспектора пришли им на помощь. Подошли на судне с воздушной подушкой и сняли их», - рассказал Сергей Каплин.