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В этом сезоне утонуло 14 тюменцев, в том числе один ребенок

4 сентября 2019, 08:14
Фото: «Наш город»
За летний сезон 2019 года на водоемах области случилось 14 происшествий, в результате которых погибло 14 тюменцев. За прошлый сезон таких происшествий было 26, погибло 25 человек и троих удалось спасти.

Сегодня, 4 сентября на берегу реки Туры состоялась пресс-конференция по подведению итогов купального сезона 2019 года. На вопросы журналистов ответил начальник Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Тюменской области Сергей Каплин. Специалисты инспекции рассказали о межведомственной работе по обеспечению безопасности на водных объектах, о подготовке службы к осенне-зимнему периоду и продемонстрировали новую технику, поступившую в арсенал инспекции.

Фото: «Наш город»

По слова Сергея Каплина, в основном все они произошли на необорудованных пляжах. Больше всего утонуло в Тюмени и Тюменском районе, в частности в реке Туре, в озере Андреевском, в озере Утином. Среди утонувших - один ребенок, десятилетний мальчик.

Фото: «Наш город»
Фото: «Наш город»

«В марте месяце, в Тобольске переправы уже были закрыты и в тот момент, когда тронулся лед, и людей понесло вместе с льдиной по реке, то наши инспектора пришли им на помощь. Подошли на судне с воздушной подушкой и сняли их», - рассказал Сергей Каплин.

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