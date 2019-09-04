В этом сезоне утонуло 14 тюменцев, в том числе один ребенок

Сегодня, 4 сентября на берегу реки Туры состоялась пресс-конференция по подведению итогов купального сезона 2019 года. На вопросы журналистов ответил начальник Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Тюменской области Сергей Каплин. Специалисты инспекции рассказали о межведомственной работе по обеспечению безопасности на водных объектах, о подготовке службы к осенне-зимнему периоду и продемонстрировали новую технику, поступившую в арсенал инспекции.
По слова Сергея Каплина, в основном все они произошли на необорудованных пляжах. Больше всего утонуло в Тюмени и Тюменском районе, в частности в реке Туре, в озере Андреевском, в озере Утином. Среди утонувших - один ребенок, десятилетний мальчик.
«В марте месяце, в Тобольске переправы уже были закрыты и в тот момент, когда тронулся лед, и людей понесло вместе с льдиной по реке, то наши инспектора пришли им на помощь. Подошли на судне с воздушной подушкой и сняли их», - рассказал Сергей Каплин.