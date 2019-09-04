Тюменцам предлагают покормить белок в Гилевской роще семечками

Специалисты отмечают, что животные с удовольствием съедят семечки, орехи и сушенные фрукты или грибы. При этом не рекомендуется подкармливать зверей чипсами, сухариками, крекером и жаренными продуктами. На данный момент они делают запасы на зиму и готовятся к наступлению холодов. Одним из самых частых продуктов, которым подкармливают белок, является арахис. Самым тяжёлым временем для зверьков является ранняя весна, когда семена растений начинают прорастать и становятся не съедобны.