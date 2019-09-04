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Тюменцам предлагают покормить белок в Гилевской роще семечками

4 сентября 2019, 13:30
Фото: Википедия
Гостям тюменского лесопарка «Гилевская роща» предлагают оставлять лакомства для местных белок. Они начинают готовиться к холодам.
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Тюмень

Около трёх месяцев назад в роще появились домики для этих животных. Зверьки уже освоились на новом месте, а сотрудники МКУ «ЛесПаркХоз» рассчитывают увеличить популяцию белок в роще в ближайшие годы.

Специалисты отмечают, что животные с удовольствием съедят семечки, орехи и сушенные фрукты или грибы. При этом не рекомендуется подкармливать зверей чипсами, сухариками, крекером и жаренными продуктами. На данный момент они делают запасы на зиму и готовятся к наступлению холодов. Одним из самых частых продуктов, которым подкармливают белок, является арахис. Самым тяжёлым временем для зверьков является ранняя весна, когда семена растений начинают прорастать и становятся не съедобны.

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#Новости#Гилевская роща#Белки#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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