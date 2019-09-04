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Россияне стали меньше говорить по мобильным телефонам и переходят на мессенджеры

4 сентября 2019, 12:05
Фото: pixabay.com
Жители РФ стали меньше звонить по мобильным телефонам. Всё чаще для связи они используют мессенджеры и специальные приложения.

Падение голосового трафика за первое полугодие текущего года составило 2,8%, с апреля по июнь эта цифра выросла до 4%. По данным Минкомсвязи, россияне за шесть месяцев наговорили на 219 млрд минут.

Аналитики отмечают, что снижение произошло впервые с 2011 года. Данный тренд начался ещё в 2017 году в Москве, когда жители столицы сократили переговоры по мобильнику на 0,6%. В этом году падение ускорилось до 7%.

Экономисты поясняют, что голосовой трафик не мог расти бесконечно. Более того, в России постепенно растет скорость и доступность интернета. При этом основная тройка мобильных операторов показывает рост доходов из-за новых тарифных планов и увеличения числа абонентов использующих сеть.

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#Новости#Интернет#Мобильные устройства#Александр Мязин#Экономика
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