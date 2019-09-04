«Росгосстрах» пытается через суд вернуть упущенную прибыль

В 2016 году компания «Росгосстрах-Жизнь» (РГС-Жизнь) вышла из ГК «Росгосстраха» (РГС), но еще какое-то время ее контролировал экс-президент группы Данила Хачатуров. В 2017 году руководство сменилось - «Росгосстрах» перешел под контроль Банка России. Это было сделано для того, чтобы не обанкротился банк «Открытие», с которым была аффилирована страховая группа. Николаус Фрай получил пост гендиректора «Росгосстраха». Об этом сообщает Lenta.
Естественно, новые владельцы сразу проверили деятельность прежнего руководства. Оказалось, что после выхода «РГС-Жизнь» из РГС, перестал действовать договор, в котором были прописаны условия использования 13 главных товарных знаков «Росгосстраха», в том числе слоганов и логотипов. Перед тем, как сменился владелец, прежнее руководство РГС успело заключить новый, невыгодный договор.
Документ с обновленными условиями использования товарных знаков оказался чрезвычайно невыгодным «Росгосстраху». Согласно новому договору, бывшая «дочка» должна была платить за использование товарного знака всего 15 тысяч рублей в квартал. Кроме того, «РГС-Жизнь» получала еще больше логотипов и слоганов. Договор запрещал РГС в одностороннем порядке выходить из семилетнего «кабального» соглашения.
Этот несправедливый договор лишил «Росгосстрах» возможности на протяжении семи лет получать адекватное рыночное вознаграждение за использование своих товарных знаков. Для бывшей «дочки» все сложилось как нельзя более удачно: у нее появилась возможность за бесценок использовать крупный и известный бренд.
Новые владельцы РГС посчитали сумму финансового ущерба от договора и подали иск в суд. «Росгосстрах» пытается противодействовать схеме, при которой активы РГС выводятся в пользу компаний, аффилированных с Данилом Хачатуровым, среди которых и «РГС-Жизнь».
Было подсчитано, что, в случае использования товарных знаков по рыночной цене, «РГС-Жизнь» выплатила бы «Росгосстраху» 453 миллиона рублей только за первый квартал 2017 года. Однако по несправедливым условиям соглашения «дочка» перечислила всего 195 тысяч рублей.
Адвокаты бывшей «дочки» упирают на то, что ранее между РГС и «РГС-Жизнь» уже заключались аналогичные договоры. Однако тогда «РГС-Жизнь» была в составе группы РГС. Также у «Росгосстраха» всегда имелась возможность отказаться от невыгодных сделок и отношений. Если суд не встанет на сторону «Росгосстраха», то компания еще несколько лет будет терять миллионы рублей.