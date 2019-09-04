«Росгосстрах» пытается через суд вернуть упущенную прибыль

Адвокаты бывшей «дочки» упирают на то, что ранее между РГС и «РГС-Жизнь» уже заключались аналогичные договоры. Однако тогда «РГС-Жизнь» была в составе группы РГС. Также у «Росгосстраха» всегда имелась возможность отказаться от невыгодных сделок и отношений. Если суд не встанет на сторону «Росгосстраха», то компания еще несколько лет будет терять миллионы рублей.