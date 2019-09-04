Ипотечный портфель Альфа-Банка с начала года вырос на 72%

Альфа-Банк попал в пятерку ведущих банков по объему ипотечных кредитов. С начала текущего года объем выданной Альфа-Банком ипотеки вырос на 72% и по данным на 1 августа 2019 года достиг 61,1 миллиарда рублей. По этому показателю финансовая организация занимает 3,05% рынка.
По словам директора по развитию ипотечного кредитования Альфа-Банка Артема Иванова, в настоящее время ипотека является одним из самых востребованных способов решения жилищного вопроса. В связи со снижением ставок спрос на ипотеку будет увеличиваться. Как правило, клиенты берут ипотечный кредит на срок от шести до семи лет. Банк дорожит доверием своих клиентов, которые отдают предпочтение надежному финансовому партнеру, отметил Иванов. Об этом пишет newsNN.
Альфа-Банк предлагает ипотечный кредит, минимальный первоначальный взнос которого составляет от 10% стоимости жилья. Кроме того, есть возможность взять кредит под залог квартиры, которая находится в собственности у клиента. Альфа-Банк предоставляет ипотеку на срок от 3 до 30 лет. Доступно использование материнского капитала в качестве первоначального взноса и для погашения ипотечного кредита. При этом заемщик должен внести не менее 5% своих средств от цены покупаемой недвижимости.
С прошлого года на сайте Альфа-Банка ипотечный заемщик может завести личный кабинет, который позволяет клиентам оформлять ипотеку в режиме онлайн с единственным визитом в банковское отделение для подписания договора. В личном кабинете клиент может заполнить и загрузить анкету, заказать оценку жилья, выбрать оценочную компанию и получить отчет об оценке, автоматически сформировать пакет документов для страховой компании, а также получить тариф и размер страховой премии. Все это доступно в режиме онлайн.
Альфа-Банк предоставляет заемщикам возможность в электронном виде регистрировать сделки с недвижимостью. То есть клиент может зарегистрировать право требования по договору участия в долевом строительстве и залог в пользу Альфа-Банка. Стороны сделки осуществляют документооборот через личный кабинет, благодаря чему период оформления занимает 2-3 дня.