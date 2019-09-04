Ипотечный портфель Альфа-Банка с начала года вырос на 72%

Альфа-Банк предлагает ипотечный кредит, минимальный первоначальный взнос которого составляет от 10% стоимости жилья. Кроме того, есть возможность взять кредит под залог квартиры, которая находится в собственности у клиента. Альфа-Банк предоставляет ипотеку на срок от 3 до 30 лет. Доступно использование материнского капитала в качестве первоначального взноса и для погашения ипотечного кредита. При этом заемщик должен внести не менее 5% своих средств от цены покупаемой недвижимости.