На тюменские поля вышла новая сельхозтехника

Posted 27 августа 2019, 04:43
Published 27 августа 2019, 04:43
Modified 20 октября 2022, 03:18
Updated 20 октября 2022, 03:18
На полях уже работает или выйдет в скором времени семь самоходных кормоуборочных комбайнов, 84 трактора, 12 зерноуборочных комбайнов, 251 единиц прочей посевной, почвообрабатывающей и другой прицепной техники.
При господдержке аграрии Тюменской области купили 267 единиц сельхозтехники со скидкой 15%, рассказали в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области.
Таким образом удалось сэкономить более 142 млн рублей. Приобретение техники продолжается.