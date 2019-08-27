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Posted 27 августа 2019, 04:43

Published 27 августа 2019, 04:43

Modified 20 октября 2022, 03:18

Updated 20 октября 2022, 03:18

На тюменские поля вышла новая сельхозтехника

27 августа 2019, 04:43
В Тюменской области в первом квартале текущего года приобрели более 350 единиц сельскохозяйственной техники.

На полях уже работает или выйдет в скором времени семь самоходных кормоуборочных комбайнов, 84 трактора, 12 зерноуборочных комбайнов, 251 единиц прочей посевной, почвообрабатывающей и другой прицепной техники.

При господдержке аграрии Тюменской области купили 267 единиц сельхозтехники со скидкой 15%, рассказали в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области.

Таким образом удалось сэкономить более 142 млн рублей. Приобретение техники продолжается.

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#Общество#Тюмень#Новости#Тюменская область#Техника#Господдержка#Сельхозпроизводство
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