Из Тюменской области наладят экспорт в Китай семян рапса и льна

Александр Моор, в свою очередь, заявил, что региональное правительство готово оказать не только финансовую, но и образовательную и административную поддержку предпринимателям в развитии экспорта продукции Тюменской области на внешние рынки. Тем более что в регионе для этого создана необходимая инфраструктура.