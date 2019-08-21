Из Тюменской области наладят экспорт в Китай семян рапса и льна

Posted 21 августа 2019, 05:41
Published 21 августа 2019, 05:41
Modified 20 октября 2022, 03:15
Updated 20 октября 2022, 03:15
В настоящее время предприятие поставляет в Китай семена масличных культур. Также на сельхозпредприятие «Сибирь» успешно реализуется инвестиционный проект по строительству сушильно-сортировального комплекса. Помимо этого налажена линия по сортировке и фасовке семян.
Директор предприятия Сергей Иващенко рассказал губернатору Тюменской области, что продукция предприятия пользуется хорошим спросом в Китае, а также о том, что у компании есть планы по расширению экспорта.
Александр Моор, в свою очередь, заявил, что региональное правительство готово оказать не только финансовую, но и образовательную и административную поддержку предпринимателям в развитии экспорта продукции Тюменской области на внешние рынки. Тем более что в регионе для этого создана необходимая инфраструктура.
Глава региона также пообещал, что правительство Тюменской области будет помогать предприятиям, которые уже занимаются экспортом, и всячески стимулировать тех предпринимателей, которые еще только собираются этим заняться.