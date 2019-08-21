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Posted 21 августа 2019, 05:41

Published 21 августа 2019, 05:41

Modified 20 октября 2022, 03:15

Updated 20 октября 2022, 03:15

Из Тюменской области наладят экспорт в Китай семян рапса и льна

21 августа 2019, 05:41
Сельхозпредприятие «Сибирь» планирует наладить экспорт семян рапса и льна в Китай. Экспортный потенциал предприятия оценил Александр Моор, который побывал в селе Слобода-Бешкиль Исетского района, где располагается производство.

В настоящее время предприятие поставляет в Китай семена масличных культур. Также на сельхозпредприятие «Сибирь» успешно реализуется инвестиционный проект по строительству сушильно-сортировального комплекса. Помимо этого налажена линия по сортировке и фасовке семян.

Директор предприятия Сергей Иващенко рассказал губернатору Тюменской области, что продукция предприятия пользуется хорошим спросом в Китае, а также о том, что у компании есть планы по расширению экспорта.

Александр Моор, в свою очередь, заявил, что региональное правительство готово оказать не только финансовую, но и образовательную и административную поддержку предпринимателям в развитии экспорта продукции Тюменской области на внешние рынки. Тем более что в регионе для этого создана необходимая инфраструктура.

Глава региона также пообещал, что правительство Тюменской области будет помогать предприятиям, которые уже занимаются экспортом, и всячески стимулировать тех предпринимателей, которые еще только собираются этим заняться.

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#Общество#Тюмень#Новости#Тюменская область#Александр Моор#Исетский район#Китай#Экспорт
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