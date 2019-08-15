В Тобольске продолжают пресекать стихийную торговлю

Posted 15 августа 2019, 04:43
Published 15 августа 2019, 04:43
Modified 19 августа, 16:31
Updated 19 августа, 16:31
Сотрудники комитета экономики городской администрации пресекли стихийную торговлю в районе поликлиники Тобольска, где продавали трикотажные изделия, сухофрукты, свежую рыбу, на остановке «Колледж искусств и культуры» пресекли продажу трикотажа.
Кроме того, возле магазина «Имидж» после инспекции пропал стихийный прилавок со свежей рыбой и искусственными цветами, то же самое произошло с торговыми точками по продаже очков у ДК «Синтез» и у магазина «Ветеран».
В администрации города Тобольска напоминают предпринимателям об ответственности за стихийную торговлю вне мест, установленных схемой размещения нестационарных торговых объектов. Юридическим лицам грозит наказание в виде штрафа до 100 тыс. рублей, должностным лицам - до 10 тыс. рублей, гражданам - до 3 тыс. рублей.