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Posted 15 августа 2019, 04:43

Published 15 августа 2019, 04:43

Modified 19 августа, 16:31

Updated 19 августа, 16:31

В Тобольске продолжают пресекать стихийную торговлю

В Тобольске продолжают пресекать стихийную торговлю

15 августа 2019, 04:43
Фото: 1Mi.
С начала года в Тобольске было проведено 65 рейдов в местах уличной торговли. 37 человек привлекли к ответственности за стихийную торговлю, вынесено 16 предупреждений, наложено штрафов почти на 100 тыс. рублей.

Сотрудники комитета экономики городской администрации пресекли стихийную торговлю в районе поликлиники Тобольска, где продавали трикотажные изделия, сухофрукты, свежую рыбу, на остановке «Колледж искусств и культуры» пресекли продажу трикотажа.

Кроме того, возле магазина «Имидж» после инспекции пропал стихийный прилавок со свежей рыбой и искусственными цветами, то же самое произошло с торговыми точками по продаже очков у ДК «Синтез» и у магазина «Ветеран».

В администрации города Тобольска напоминают предпринимателям об ответственности за стихийную торговлю вне мест, установленных схемой размещения нестационарных торговых объектов. Юридическим лицам грозит наказание в виде штрафа до 100 тыс. рублей, должностным лицам - до 10 тыс. рублей, гражданам - до 3 тыс. рублей.

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