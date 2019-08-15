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Posted 15 августа 2019, 05:17

Published 15 августа 2019, 05:17

Modified 19 августа, 16:31

Updated 19 августа, 16:31

В Ишиме осудят участников ОПГ, занимавшихся контрафактом алкоголя и табака

В Ишиме осудят участников ОПГ, занимавшихся контрафактом алкоголя и табака

15 августа 2019, 05:17
Фото: 1Mi.
Сюжет
Суд
В Ишимский городской суд поступило дело о крупной партии контрафактного алкоголя и табака. Все четыре участника ОПГ - местные жители.

Из материалов уголовного дела следует, что в июне прошлого года стражи правопорядка осмотрели машину организатора преступной группы, в который была обнаружена и изъята немаркированная алкогольная и табачная продукция на общую сумму почти 330 тыс. рублей.

Также сотрудники полиции обыскали дом и надворные постройки еще одного из участников преступной группы, где обнаружили алкогольную продукция на сумму более 4,2 млн. рублей. Еще один член ОПГ хранил у себя алкогольную и спиртосодержащую продукцию на сумму около 220 тыс. рублей. Всего сотрудники правоохранительных органов изъяли немаркированной алкогольной и табачной продукции на общую сумму более 4,8 млн рублей, что считается особо крупным размеров.

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#Наиль Каримов#Происшествия#Тюмень#Новости#Тюменская область#Суд#Ишим#ОПГ
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