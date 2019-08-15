В Ишиме осудят участников ОПГ, занимавшихся контрафактом алкоголя и табака

Posted 15 августа 2019, 05:17
Published 15 августа 2019, 05:17
Modified 19 августа, 16:31
Updated 19 августа, 16:31
Из материалов уголовного дела следует, что в июне прошлого года стражи правопорядка осмотрели машину организатора преступной группы, в который была обнаружена и изъята немаркированная алкогольная и табачная продукция на общую сумму почти 330 тыс. рублей.
Также сотрудники полиции обыскали дом и надворные постройки еще одного из участников преступной группы, где обнаружили алкогольную продукция на сумму более 4,2 млн. рублей. Еще один член ОПГ хранил у себя алкогольную и спиртосодержащую продукцию на сумму около 220 тыс. рублей. Всего сотрудники правоохранительных органов изъяли немаркированной алкогольной и табачной продукции на общую сумму более 4,8 млн рублей, что считается особо крупным размеров.