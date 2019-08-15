Страховой Дом ВСК и компания Кухни «Мария» запустили совместный продукт

Теперь клиенты Кухни «Мария» при покупке мебели или техники могут выбрать одну из трёх наиболее подходящих для них программ страхования: защитить свою мебель от механических повреждений, продлить гарантию на технику или купить комплексный продукт. Это позволит клиенту подобрать наиболее интересный и выгодный вариант.