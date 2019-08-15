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Posted 15 августа 2019, 09:13

Published 15 августа 2019, 09:13

Modified 20 октября 2022, 03:12

Updated 20 октября 2022, 03:12

Страховой Дом ВСК и компания Кухни «Мария» запустили совместный продукт

15 августа 2019, 09:13
Страховой Дом ВСК и компания Кухни «Мария» запустили совместный продукт по страхованию мебели и техники, приобретаемой клиентами в салонах компании - партнера.

Теперь клиенты Кухни «Мария» при покупке мебели или техники могут выбрать одну из трёх наиболее подходящих для них программ страхования: защитить свою мебель от механических повреждений, продлить гарантию на технику или купить комплексный продукт. Это позволит клиенту подобрать наиболее интересный и выгодный вариант.

Программа по страхованию мебели включает эксклюзивный сервис ВСК «At Home», благодаря которому при наступлении страхового случая отремонтировать предметы интерьера и технику можно будет не выходя из дома.

«В компании ВСК мы стараемся предложить нашим клиентам и партнерам новые, качественные, интересные и максимально удобные сервисные продукты. Это первый этап нашего партнерства с компанией Кухни «Мария». Я уверена, что клиенты смогут высоко оценить удобство нашего сервиса и качество нашего совместного продукта», - отметила Ирина Винская, вице-президент, руководитель Управления по работе с нефинансовыми посредниками ВСК.

Это инновационный проект, позволяющий нашим покупателям помимо отличного товара, получить надежную защиту от форс-мажорных обстоятельств, которые могут возникнуть в процессе эксплуатацииАлексей Кабаков, руководитель Управления «Поддержки продаж и аналитики» компании Кухни «Мария»

#Ирина Швецова#Общество#Тюмень#Новости
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