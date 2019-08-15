nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 августа 2019, 05:41

Published 15 августа 2019, 05:41

Modified 19 августа, 16:31

Updated 19 августа, 16:31

К 2024 году трасса Тюмень – Екатеринбург станет четырехполосной

К 2024 году трасса Тюмень – Екатеринбург станет четырехполосной

15 августа 2019, 05:41
Фото: 1Mi.
По автодороге Тюмень – Екатеринбург готовят проектную документацию, согласно которой к 2024 года трасса на всем протяжении станет четырехполосной.

Впрочем, даже если вся дорога станет четырехполосной, заторы все равно могут образовываться возле ж/д переезда в г. Богданович, где в настоящее время водители вынуждены терять до 30 минут своего времени, так как весь транспорт, будет упираться в пресловутый переезд.

Сейчас на участке дороги Тюмень – Екатеринбург идет ремонт 15-и километрового участка возле поселка Юшала. Организовано реверсивное движение, что зачастую приводит к образованию заторов.

Ежедневно по федеральной дороге Тюмень – Екатеринбург проезжает до 15 тыс. автомобилей. Несмотря на то, что дорога не регионального значения и рассчитана на большой трафик, здесь постоянно образуются пробки. Расширение до четырех полос должно решить данную проблему.

Материалы по теме
На трассе Екатеринбург – Тюмень с 12 по 13 августа введут реверсивное движение
#Наиль Каримов#Общество#Тюмень#Новости#Тюменская область#Дороги#Трасса Тюмень - Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика