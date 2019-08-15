К 2024 году трасса Тюмень – Екатеринбург станет четырехполосной

Posted 15 августа 2019, 05:41
Published 15 августа 2019, 05:41
Modified 19 августа, 16:31
Updated 19 августа, 16:31
Впрочем, даже если вся дорога станет четырехполосной, заторы все равно могут образовываться возле ж/д переезда в г. Богданович, где в настоящее время водители вынуждены терять до 30 минут своего времени, так как весь транспорт, будет упираться в пресловутый переезд.
Сейчас на участке дороги Тюмень – Екатеринбург идет ремонт 15-и километрового участка возле поселка Юшала. Организовано реверсивное движение, что зачастую приводит к образованию заторов.
Ежедневно по федеральной дороге Тюмень – Екатеринбург проезжает до 15 тыс. автомобилей. Несмотря на то, что дорога не регионального значения и рассчитана на большой трафик, здесь постоянно образуются пробки. Расширение до четырех полос должно решить данную проблему.