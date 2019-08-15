К 2024 году трасса Тюмень – Екатеринбург станет четырехполосной

Впрочем, даже если вся дорога станет четырехполосной, заторы все равно могут образовываться возле ж/д переезда в г. Богданович, где в настоящее время водители вынуждены терять до 30 минут своего времени, так как весь транспорт, будет упираться в пресловутый переезд.