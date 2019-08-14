В Тюмени на Барабинской работают силовики

На Барабинской в Тюмени жители заметили машины Росгвардии и полиции. Как сообщили в МВД — проходит мероприятие по выявлению нелегальных мигрантов.

На базе Барабинская проходит профилактическое мероприятие, с целью установления и документирования фактов нарушения миграционного законодательства, выявления юридических и физических лиц, занимающихся организацией незаконной миграции. «Управление по вопросам миграции УМВД России и отделение ОМОН Управления Росгвардии по Тюменской области выявляют нарушения среди лиц, которые находятся на территории России незаконно либо нарушают миграционное законодательство», — отметили в ведомстве Но информации об итогах проверки, задержаниях и сроках проведения профилактического мероприятия на данный момент нет. Материалы по теме Тюменская полиция устроила рейд в поисках нелегальных мигрантов Безработный 59-летний тюменец прописал в своей квартире 60 мигрантов С начала 2019 года общий поток мигрантов в Россию увеличился на 72%