В Тюмени на Барабинской работают силовики

Posted 14 августа 2019, 08:27
Published 14 августа 2019, 08:27
Modified 19 августа, 16:30
Updated 19 августа, 16:30
На базе Барабинская проходит профилактическое мероприятие, с целью установления и документирования фактов нарушения миграционного законодательства, выявления юридических и физических лиц, занимающихся организацией незаконной миграции.
«Управление по вопросам миграции УМВД России и отделение ОМОН Управления Росгвардии по Тюменской области выявляют нарушения среди лиц, которые находятся на территории России незаконно либо нарушают миграционное законодательство», — отметили в ведомстве
Но информации об итогах проверки, задержаниях и сроках проведения профилактического мероприятия на данный момент нет.