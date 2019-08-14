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Posted 14 августа 2019, 08:27

Published 14 августа 2019, 08:27

Modified 19 августа, 16:30

Updated 19 августа, 16:30

В Тюмени на Барабинской работают силовики

В Тюмени на Барабинской работают силовики

14 августа 2019, 08:27
Фото: 1Mi.
На Барабинской в Тюмени жители заметили машины Росгвардии и полиции. Как сообщили в МВД — проходит мероприятие по выявлению нелегальных мигрантов.

На базе Барабинская проходит профилактическое мероприятие, с целью установления и документирования фактов нарушения миграционного законодательства, выявления юридических и физических лиц, занимающихся организацией незаконной миграции.

«Управление по вопросам миграции УМВД России и отделение ОМОН Управления Росгвардии по Тюменской области выявляют нарушения среди лиц, которые находятся на территории России незаконно либо нарушают миграционное законодательство», — отметили в ведомстве

Но информации об итогах проверки, задержаниях и сроках проведения профилактического мероприятия на данный момент нет.

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