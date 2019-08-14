СКР возбудили уголовное дело по фактам пыток в ИВС Сургута

В изоляторе побывал член СПЧ. Заключенные пожаловались ему на пытки и в настоящий момент следователи проверяют два подобных случая. Других сообщений о нарушении установленного порядка содержания заключенных не поступало. У одного из пострадавших был «проломлен череп», у другого выявлены ожоги на ногах.