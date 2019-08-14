СКР возбудили уголовное дело по фактам пыток в ИВС Сургута

Posted 14 августа 2019, 13:10
Published 14 августа 2019, 13:10
Modified 19 августа, 16:30
Updated 19 августа, 16:30
В изоляторе побывал член СПЧ. Заключенные пожаловались ему на пытки и в настоящий момент следователи проверяют два подобных случая. Других сообщений о нарушении установленного порядка содержания заключенных не поступало. У одного из пострадавших был «проломлен череп», у другого выявлены ожоги на ногах.
По словам члена СПЧ, его «поразило» число жаловавшихся на избиения. Руководство УМВД города Сургута «понимает проблему, работает над выявлением этих сотрудников». Однако в полиции пока заявляют о незначительных нарушениях, которые в скором времени будут исправлены.
В СМИ достаточно часто появляются сообщения о пытках в колониях. Последний скандал произошел в Ярославской области.