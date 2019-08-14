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Posted 14 августа 2019, 13:10

Published 14 августа 2019, 13:10

Modified 19 августа, 16:30

Updated 19 августа, 16:30

СКР возбудили уголовное дело по фактам пыток в ИВС Сургута

СКР возбудили уголовное дело по фактам пыток в ИВС Сургута

14 августа 2019, 13:10
Фото: 1Mi.
СКР возбудила уголовное дело из-за телесных повреждений у задержанных в изоляторе временного содержания. Инцидент произошел в ИВС-1 Сургута.

В изоляторе побывал член СПЧ. Заключенные пожаловались ему на пытки и в настоящий момент следователи проверяют два подобных случая. Других сообщений о нарушении установленного порядка содержания заключенных не поступало. У одного из пострадавших был «проломлен череп», у другого выявлены ожоги на ногах.

По словам члена СПЧ, его «поразило» число жаловавшихся на избиения. Руководство УМВД города Сургута «понимает проблему, работает над выявлением этих сотрудников». Однако в полиции пока заявляют о незначительных нарушениях, которые в скором времени будут исправлены.

В СМИ достаточно часто появляются сообщения о пытках в колониях. Последний скандал произошел в Ярославской области.

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