Рынок стройматериалов: увеличение строительства в Тюмени подхлестнет производство

Posted 14 августа 2019, 03:00
Published 14 августа 2019, 03:00
Modified 20 октября 2022, 03:11
Updated 20 октября 2022, 03:11
«Наш город» решил узнать, как обстоят дела с бизнесом стройматериалов как в стране, так и в регионе.
По данным российского Минпромторга, отечественный рынок строительных материалов вырос в денежном эквиваленте на 13% и составил 1,5 трлн рублей.
Доля на рынке разделилась следующим образом: нерудные материалы — 211 млрд рублей; цемент — 192 млрд рублей; железобетонные конструкции — 158 млрд рублей; кирпич и плитка — 147 млрд рублей; кровля, тепло- и гидроизоляция — 112 млрд рублей.
Ценовая политика
Стоимость стройматериалов в стране зависит от сырьевой базы и затрачиваемых энергоресурсов. По мнению коммерческого директора ГК «Юнитайл» Игоря Яковлева, цена может меняться. Аргументирует он это тем, что коллекции продукта могут обновляться и позиции, которые были привлекательны несколько лет назад, сейчас уже не соответствуют желанию покупателя.
В России самая большая загруженность производства у стекольщиков — 85%. Следом за ними идут предприятия по изготовлению теплоизоляции — 74%. Гидроизоляция и мягкая кровля расположились на третьем месте — 57%. Не так уж хорошо обстоят дела у кирпичных и гипсовых заводов — 53% и 52%, а также у предприятий по изготовлению асбестоцементных изделий и шифера — 29%.
«Это явно, что они недозагружены. Они об этом говорят у нас на заседаниях комитетов, на наших круглых столах. И это говорят и те, кто производит цемент, и те, кто изводит другие материалы. Они говорят о том, что необходимо увеличивать объём строительства. Естественно, в первую очередь жилья, потому что это самое массовое строительство», — говорит президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.
В свою очередь, директор ГК «Профпанель» Григорий Плешев говорит, что самая продаваемая продукция в компании — сэндвич-панели, следом идет профнастил.
Сезонные работы
«Юг обладает очень важным преимуществом — строительство происходит круглогодично за счёт климата. В других городах в момент наступления зимы стройка останавливается, то на юге в таких городах, как Краснодар, она идёт непрерывно», — говорит Яковлев.
Массовое строительство в большинстве регионов России начинается в конце марта и идёт до октября. На этот период производство материалов, как правило, загружено полностью. А зимой — наоборот — простаивает.
При этом такой тезис не всегда подтверждается на практике. Так, как рассказал «Нашему городу» Плешев, стройкой зимой занимаются северные регионы. И его компания не сталкивается в этот период времени с проблемой застоя.
«Зимой частники не строятся, а строительные компании, особенно нефтяники. У них и зимой, и летом строительный сезон. У нас таких проблем нет, что зимой без работы сидим», — уверяет Григорий Плешев.
Три года назад появился сертификат соответствия строительных материалов. Он распространяется на цемент, сухие строительные смеси и теплоизоляцию. Ожидается, что с рынка уйдут производители низкосортных материалов.
По мнению гендиректора компании «Технониколь» Владимира Маркова, системная мера сама по себе не будет работать, потому что она идёт в отрыве от страхования.
Минпромторг намерен расширить систему подтверждения соответствия. На очереди цементные и бетонные плиты, тротуарная плитка, чугунные трубы, металлические панели и герметики. В обсуждении ещё одной меры поддержки отрасли участвует Торгово-промышленная палата России.
«Мы планируем бюджеты все уже в трёхлетнем режиме, естественно, что и они хотели бы получать заказ тоже в трёхлетнем режиме. Ну если не сразу заказ, то хотя бы перспективу: что планирует делать и заказывать государство, что планируют размещать компании, которые строят для населения страны», — сказал Сергей Катырин.
А что в Тюменской области?
Рынок строительных материалов развит в регионе. И здесь высокая конкуренция. Об этом говорит директор ГК «Профпанель» Григорий Плешев. Эта тюменская фирма занимается кровельными и фасадными материалами. Поставляет свою продукцию в Казахстан и разные регионы России: Ямал, ХМАО, Краснодарский край, Архангельская область, Пермский край, Республика Коми и другие.
Также в регионе производят тротуарную плитку, арматурные и железобетонные изделия, металлоконструкции, гипсокартон, грунтовку, фанеры, строительные блоки и многое другое.
По словам Плешева, клиентами его фирмы являются строительные компании, которые существуют на рынке не менее трех лет.
«Компании, зарекомендовавшие себя на рынке строительства объектов», — уточняет он.
В ногу со временем
Продажа через интернет становится еще одним важным фактором в реализации продукции. Эта сфера набирает в последнее время ход. Это практикуется и в Тюменской области.
«Интернет-продажи практикуем в основном среди частных лиц, где идут стандартные размеры. Но со строительными организациями продажи через интернет-магазины не получается наладить по причине того, что каждое здание индивидуально, как по проекту, так и по применяемым размерам, которые туда заложены. То есть, все это невозможно учесть в интернет-магазине. Поэтому приходят заявки по электронной почте. Этот объект индивидуально рассчитывается», — говорит Григорий Плешев.
Вместо итога
В прошлом году россияне в банках взяли свыше 3 трлн рублей на покупку жилья. Эти деньги вместе с запущенной в ряде крупных городов программой реновации жилого фонда помогут оживить стройку. Производители стройматериалов ожидают, что уже в следующем году спрос на их продукцию покажет не только рублёвый, но и реальный рост.