Рынок стройматериалов: увеличение строительства в Тюмени подхлестнет производство

«Это явно, что они недозагружены. Они об этом говорят у нас на заседаниях комитетов, на наших круглых столах. И это говорят и те, кто производит цемент, и те, кто изводит другие материалы. Они говорят о том, что необходимо увеличивать объём строительства. Естественно, в первую очередь жилья, потому что это самое массовое строительство», — говорит президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.