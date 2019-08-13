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Posted 13 августа 2019, 05:38

Published 13 августа 2019, 05:38

Modified 19 августа, 16:29

Updated 19 августа, 16:29

Задолженность по заработной плате в Тюменской области составляет более 145 млн рублей

Задолженность по заработной плате в Тюменской области составляет более 145 млн рублей

13 августа 2019, 05:38
Фото: 1Mi.
По состоянию на 1 августа долги по заработной плате имеют 24 организации Тюменской области. Всего они должны своим работникам более 145 млн рублей.

Большая часть из компаний, задолжавших по зарплате своим сотрудникам, проходят различные стадии банкротства. Среди них: АО Завод «Сибнефтегазмаш», ПАО «Ялуторовский автомобильный завод», ЗАО «Тюменский строитель», ЗАО «Стройимпульс» и некоторые другие.

С начала года прокуратура Тюменской области выявило свыше 3 тыс. нарушений в сфере оплаты труда. С января по июль выплачена задолженность по заработной плате составила 485 млн рублей.

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#Наиль Каримов#Общество#Тюмень#Новости#Тюменская область#Долги по зарплате
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