Задолженность по заработной плате в Тюменской области составляет более 145 млн рублей

Posted 13 августа 2019, 05:38
Published 13 августа 2019, 05:38
Modified 19 августа, 16:29
Updated 19 августа, 16:29
Большая часть из компаний, задолжавших по зарплате своим сотрудникам, проходят различные стадии банкротства. Среди них: АО Завод «Сибнефтегазмаш», ПАО «Ялуторовский автомобильный завод», ЗАО «Тюменский строитель», ЗАО «Стройимпульс» и некоторые другие.
С начала года прокуратура Тюменской области выявило свыше 3 тыс. нарушений в сфере оплаты труда. С января по июль выплачена задолженность по заработной плате составила 485 млн рублей.