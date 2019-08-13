В Тюменской области стало больше коррупции

В Тюменской области за семь месяцев текущего года выросла коррупция. За этот промежуток времени было выявлено 383 таких преступлений, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года – 280. Такие данные приводит пресс-служба региональной прокуратуры.

В том числе – 147 фактов взяточничества, 6 злоупотреблений и превышений должностных полномочий, 25 служебных подлогов. По итогам расследования в суды Тюменской области направлены уголовные дела о 189 преступлениях коррупционной направленности. Средний размер взяток в этих делах составил более 92 тысяч рублей. В этом году региональные суды за коррупцию осудили и наказали 84 виновных. Из них 12 представителей органов власти и сотрудники правоохранительных органов. В прокуратуре также рассказали, что расследуется уголовное дело в отношении бывшего замглавы администрации Заводоуковского городского округа Риммы Назаровой за получение 40 взяток. Сообщается, что она в течение четырех лет за взятки помогала предпринимателям получать муниципальные контракты. Материалы по теме Денег на жизнь не хватало: тюменская пенсионерка зарабатывала, передавая взятки Экс-директора тюменского «Россельхозбанка» осудили за взятку в 600 тыс. рублей Сотрудники УСБ задержали следователя из Увата после получения взятки в 70 тыс. рублей