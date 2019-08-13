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Posted 13 августа 2019, 09:52

Published 13 августа 2019, 09:52

Modified 19 августа, 16:29

Updated 19 августа, 16:29

В Тюменской области стало больше коррупции

В Тюменской области стало больше коррупции

13 августа 2019, 09:52
Фото: 1 MI.
В Тюменской области за семь месяцев текущего года выросла коррупция. За этот промежуток времени было выявлено 383 таких преступлений, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года – 280. Такие данные приводит пресс-служба региональной прокуратуры.

В том числе – 147 фактов взяточничества, 6 злоупотреблений и превышений должностных полномочий, 25 служебных подлогов.

По итогам расследования в суды Тюменской области направлены уголовные дела о 189 преступлениях коррупционной направленности. Средний размер взяток в этих делах составил более 92 тысяч рублей.

В этом году региональные суды за коррупцию осудили и наказали 84 виновных. Из них 12 представителей органов власти и сотрудники правоохранительных органов.

В прокуратуре также рассказали, что расследуется уголовное дело в отношении бывшего замглавы администрации Заводоуковского городского округа Риммы Назаровой за получение 40 взяток. Сообщается, что она в течение четырех лет за взятки помогала предпринимателям получать муниципальные контракты.

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#Радик Енчу#Общество#Тюмень#Новости#Тюменская область#Коррупция#Взятки
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