В Тюменской области стало больше коррупции

Posted 13 августа 2019, 09:52
Published 13 августа 2019, 09:52
Modified 19 августа, 16:29
Updated 19 августа, 16:29
В том числе – 147 фактов взяточничества, 6 злоупотреблений и превышений должностных полномочий, 25 служебных подлогов.
По итогам расследования в суды Тюменской области направлены уголовные дела о 189 преступлениях коррупционной направленности. Средний размер взяток в этих делах составил более 92 тысяч рублей.
В этом году региональные суды за коррупцию осудили и наказали 84 виновных. Из них 12 представителей органов власти и сотрудники правоохранительных органов.
В прокуратуре также рассказали, что расследуется уголовное дело в отношении бывшего замглавы администрации Заводоуковского городского округа Риммы Назаровой за получение 40 взяток. Сообщается, что она в течение четырех лет за взятки помогала предпринимателям получать муниципальные контракты.