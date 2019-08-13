В Тюмени 21-летняя девушка выманила у молодого человека 400 тыс. рублей на лечение

Между девушкой и молодым человеком возникли отношения, а потом она попросила его деньги на поездку к родителям и для лечения заболевания почек. Ей удалось заполучить почти 400 тыс. рублей. После получения денег она перестала общаться тюменцем. Узнав, что имя злоумышленницы было вымышленным потерпевший обратился в полицию.