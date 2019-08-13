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Posted 13 августа 2019, 11:55

Published 13 августа 2019, 11:55

Modified 19 августа, 16:29

Updated 19 августа, 16:29

В Тюмени 21-летняя девушка выманила у молодого человека 400 тыс. рублей на лечение

В Тюмени 21-летняя девушка выманила у молодого человека 400 тыс. рублей на лечение

13 августа 2019, 11:55
Фото: 1Mi.
Тюменский суд рассмотрит уголовное дело в отношении 21-летней девушки. Её обвиняют в мошенничестве на 400 тыс. рублей.

По данным прокуратуры, злоумышленница познакомилась с молодым человеком в марте прошлого года. Она представилась вымышленным именем. Через какое-то время она вместе со своим сожителем разработала план, злоумышленница должна была влюбить в себя потерпевшего и выманить крупную сумму денег.

Между девушкой и молодым человеком возникли отношения, а потом она попросила его деньги на поездку к родителям и для лечения заболевания почек. Ей удалось заполучить почти 400 тыс. рублей. После получения денег она перестала общаться тюменцем. Узнав, что имя злоумышленницы было вымышленным потерпевший обратился в полицию.

В настоящий момент Прокуратура Ленинского округа Тюмени направила дело в суд. Сожитель девушки проходит по другому делу, которое выделено в отдельное производство.

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