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Posted 13 августа 2019, 12:52

Published 13 августа 2019, 12:52

Modified 20 октября 2022, 03:11

Updated 20 октября 2022, 03:11

В Кремле прокомментировали действия полиции на акциях протеста в Москве

В Кремле прокомментировали действия полиции на акциях протеста в Москве

13 августа 2019, 12:52
Фото: 1Mi.
Через несколько недель после начала протестных акций в Москве Дмитрий Песков высказался о произошедшем. Он пояснил, что акции нельзя считать чем-то из ряда вон выходящим.

В Кремле пояснили, что Путин обращает на них внимание. Впрочем, Песков заметил, что не каждое событие в РФ необходимо комментировать. Отмечается, что протесты населения происходят и в других странах мира.

«Мы не согласны с теми многими, которые называют происходящее политическим кризисом», - отметил Дмитрий Песков.

Комментирую действия полиции в Москве пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что ряд инцидентов могут быть расценены как превышения силовиками своих полномочий. Правоохранительные структуры должны провести необходимые проверки.

В столице за последний месяц прошли четыре акции протеста. В ходе них задержаны от 1,5 до 2,3 тыс. человек, отмечают Новые известия.

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