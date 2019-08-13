В Кремле прокомментировали действия полиции на акциях протеста в Москве

Posted 13 августа 2019, 12:52
Published 13 августа 2019, 12:52
Modified 20 октября 2022, 03:11
Updated 20 октября 2022, 03:11
В Кремле пояснили, что Путин обращает на них внимание. Впрочем, Песков заметил, что не каждое событие в РФ необходимо комментировать. Отмечается, что протесты населения происходят и в других странах мира.
«Мы не согласны с теми многими, которые называют происходящее политическим кризисом», - отметил Дмитрий Песков.
Комментирую действия полиции в Москве пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что ряд инцидентов могут быть расценены как превышения силовиками своих полномочий. Правоохранительные структуры должны провести необходимые проверки.
В столице за последний месяц прошли четыре акции протеста. В ходе них задержаны от 1,5 до 2,3 тыс. человек, отмечают Новые известия.