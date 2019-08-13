nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 августа 2019, 10:42

Published 13 августа 2019, 10:42

Modified 19 августа, 16:29

Updated 19 августа, 16:29

Тюменскому кандидату в облдуму от «СР» отказали в прокате агитационных роликов

Тюменскому кандидату в облдуму от «СР» отказали в прокате агитационных роликов

13 августа 2019, 10:42
Фото: 1Mi.
Сюжет
Выборы
Кандидат в депутаты тюменской облдумы от Справедливой России не получил агитационное время на телевидении. Причиной стало присутствие в его ролике Владимира Пискайкина.

По информации регионального избиркома, законодательство запрещает агитацию лицам имеющим государственный пост. В ролике за Карпикова присутствуют депутаты Пискайкин и Морев. Между тем у кандидата от СР есть время для монтажа видео без указанных лиц.

Ранее Карпиков заявил, что его агитационные материалы были цензурированы. Пост об инциденте появился в Facebook. По словам политологов Пискайкин и Морев – это избранные на выборах депутаты, но не чиновники.

Тюменцы, проживающие в КАО смогут проголосовать за одного из кандидатов в тюменскую областную думу 8 сентября. В избирательных бюллетенях будут четыре кандидата. В единый день голосования пройдет около 200 выборных компаний.

Материалы по теме
Чиновники обвинили кандидатов в облдуму от СР и КПРФ в неверных данных о доходах
#Александр Мязин#Политика#Тюмень#Новости#Выборы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика