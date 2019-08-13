Тюменскому кандидату в облдуму от «СР» отказали в прокате агитационных роликов

Posted 13 августа 2019, 10:42
Published 13 августа 2019, 10:42
Modified 19 августа, 16:29
Updated 19 августа, 16:29
По информации регионального избиркома, законодательство запрещает агитацию лицам имеющим государственный пост. В ролике за Карпикова присутствуют депутаты Пискайкин и Морев. Между тем у кандидата от СР есть время для монтажа видео без указанных лиц.
Ранее Карпиков заявил, что его агитационные материалы были цензурированы. Пост об инциденте появился в Facebook. По словам политологов Пискайкин и Морев – это избранные на выборах депутаты, но не чиновники.
Тюменцы, проживающие в КАО смогут проголосовать за одного из кандидатов в тюменскую областную думу 8 сентября. В избирательных бюллетенях будут четыре кандидата. В единый день голосования пройдет около 200 выборных компаний.