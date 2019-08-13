Спасскую церковь в Тобольске собираются отреставрировать

Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Заказчиком работ выступает Управление капитального строительства Тюменской области. После того, как подрядчик выполнит свою часть работы, понадобятся еще средства на саму реставрацию. Сумма, во сколько обойдется восстановление церкви, которая в настоящее время находится в плачевном состоянии, не называется.