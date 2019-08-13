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Posted 13 августа 2019, 06:36

Published 13 августа 2019, 06:36

Modified 19 августа, 16:29

Updated 19 августа, 16:29

Спасскую церковь в Тобольске собираются отреставрировать

Спасскую церковь в Тобольске собираются отреставрировать

13 августа 2019, 06:36
Фото: 1Mi.
На выполнение изыскательских работ и разработку проектной документации для проведения мероприятий по сохранению Спасской церкви в Тобольске потратят 10,6 млн рублей.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Заказчиком работ выступает Управление капитального строительства Тюменской области. После того, как подрядчик выполнит свою часть работы, понадобятся еще средства на саму реставрацию. Сумма, во сколько обойдется восстановление церкви, которая в настоящее время находится в плачевном состоянии, не называется.

Ранее возле старейшего храма Тобольска неравнодушные жители города убирали мусор. Всего с территории вокруг Спасской церкви собрали и вывезли более четырех тонн мусора. Акция прошла в рамках фестиваля «Добрый Тобольск».

В ней приняли участие не только представители общественных организаций, но и студенты Иконописной школы, а также неравнодушные прихожане. В общей сложности территорию храма очищали 40 человек.

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#Наиль Каримов#Общество#Тюмень#Новости#Тюменская область#Тобольск#Спасская церковь
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