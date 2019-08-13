Спасскую церковь в Тобольске собираются отреставрировать

Posted 13 августа 2019, 06:36
Published 13 августа 2019, 06:36
Modified 19 августа, 16:29
Updated 19 августа, 16:29
Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Заказчиком работ выступает Управление капитального строительства Тюменской области. После того, как подрядчик выполнит свою часть работы, понадобятся еще средства на саму реставрацию. Сумма, во сколько обойдется восстановление церкви, которая в настоящее время находится в плачевном состоянии, не называется.
Ранее возле старейшего храма Тобольска неравнодушные жители города убирали мусор. Всего с территории вокруг Спасской церкви собрали и вывезли более четырех тонн мусора. Акция прошла в рамках фестиваля «Добрый Тобольск».
В ней приняли участие не только представители общественных организаций, но и студенты Иконописной школы, а также неравнодушные прихожане. В общей сложности территорию храма очищали 40 человек.