Минтранс обвинил Utair в разгильдяйстве

Posted 13 августа 2019, 11:00
Published 13 августа 2019, 11:00
Modified 19 августа, 16:29
Updated 19 августа, 16:29
Между тем ведомство отметило, что не собирается делать поблажки для авиакомпании и переносить сроки рассмотрения уже полученных заявок. На данный момент их подали два крупнейших авиаперевозчика России – Аэрофлот и S7. Ранее данные маршруты обслуживала «Трансаэро», но из-за финансовых проблем корпорация обанкротилась. Долги перевозчика приблизились к отметке в 250 млрд рублей.
Заседание по распределению заявок пройдет 13 августа. В Utair винят в происходящем некорректные формулировки приказа Росавиации.
На протяжении нескольких лет международные маршруты «Трансаэро» обслуживал Аэрофлот, который рассчитывал компенсировать до 6 млрд рублей долгов обанкротившегося перевозчика.