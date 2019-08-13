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Posted 13 августа 2019, 11:00

Published 13 августа 2019, 11:00

Modified 19 августа, 16:29

Updated 19 августа, 16:29

Минтранс обвинил Utair в разгильдяйстве

Минтранс обвинил Utair в разгильдяйстве

13 августа 2019, 11:00
Фото: 1Mi.
В Минтрансе назвали разгильдяйством бездействие перевозчика Utair. Организация не смогла вовремя подать заявку на распределение международных маршрутов.

Между тем ведомство отметило, что не собирается делать поблажки для авиакомпании и переносить сроки рассмотрения уже полученных заявок. На данный момент их подали два крупнейших авиаперевозчика России – Аэрофлот и S7. Ранее данные маршруты обслуживала «Трансаэро», но из-за финансовых проблем корпорация обанкротилась. Долги перевозчика приблизились к отметке в 250 млрд рублей.

Заседание по распределению заявок пройдет 13 августа. В Utair винят в происходящем некорректные формулировки приказа Росавиации.

На протяжении нескольких лет международные маршруты «Трансаэро» обслуживал Аэрофлот, который рассчитывал компенсировать до 6 млрд рублей долгов обанкротившегося перевозчика.

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