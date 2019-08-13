Минтранс обвинил Utair в разгильдяйстве

Между тем ведомство отметило, что не собирается делать поблажки для авиакомпании и переносить сроки рассмотрения уже полученных заявок. На данный момент их подали два крупнейших авиаперевозчика России – Аэрофлот и S7. Ранее данные маршруты обслуживала «Трансаэро», но из-за финансовых проблем корпорация обанкротилась. Долги перевозчика приблизились к отметке в 250 млрд рублей.