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Posted 13 августа 2019, 06:19

Published 13 августа 2019, 06:19

Modified 19 августа, 16:29

Updated 19 августа, 16:29

Движение по улице Мельникайте в Тюмени частично ограничили

Движение по улице Мельникайте в Тюмени частично ограничили

13 августа 2019, 06:19
Фото: 1Mi.
Сюжет
Перекрытие дороги
Из-за строительства теплотрассы движение транспорта по улице Мельникайте в Тюмени частично ограничено.

Речь идет об участке от перекрестка с улицей Харьковской в направлении улицы 50 лет Октября. До 19 августа движение здесь организовано по противоположной полосе в двух направлениях.

Отказавшись от одной развязки на Мельникайте, приступили к строительству другой
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Аналогичным способом с 19 по 26 августа будет ограничено движение на участке улицы Мельникайте в направлении от улицы 50 лет Октября до пересечения с улицей Харьковской.

В Госавтоинспекции по Тюменской области в связи с этим рекомендует автомобилистам заранее планировать пути движения, использовать по возможности альтернативные маршруты и соблюдать требования дорожных знаков.

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#Наиль Каримов#Общество#Тюмень#Новости#Тюменская область#Перекрытие дороги
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