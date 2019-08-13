Движение по улице Мельникайте в Тюмени частично ограничили

Posted 13 августа 2019, 06:19
Published 13 августа 2019, 06:19
Modified 19 августа, 16:29
Updated 19 августа, 16:29
Речь идет об участке от перекрестка с улицей Харьковской в направлении улицы 50 лет Октября. До 19 августа движение здесь организовано по противоположной полосе в двух направлениях.
Аналогичным способом с 19 по 26 августа будет ограничено движение на участке улицы Мельникайте в направлении от улицы 50 лет Октября до пересечения с улицей Харьковской.
В Госавтоинспекции по Тюменской области в связи с этим рекомендует автомобилистам заранее планировать пути движения, использовать по возможности альтернативные маршруты и соблюдать требования дорожных знаков.