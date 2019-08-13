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Posted 13 августа 2019, 02:00

Published 13 августа 2019, 02:00

Modified 19 августа, 16:29

Updated 19 августа, 16:29

Что произошло с промышленностью России за 6 месяцев 2019 года?

Что произошло с промышленностью России за 6 месяцев 2019 года?

13 августа 2019, 02:00
Фото: 1Mi.
Аналитический центр озвучил тенденции развития промышленности в РФ в 2019 году. Эксперты разделили территорию страны на четыре группы по развитости отдельных видов производства и сделали выводы о дальнейшем развитии.

Отмечается, что в первые полгода промпроизводство росло во всех регионах. Между тем обрабатывающая промышленность показала отрицательную общую динамику. Падение затронуло Челябинскую, Ленинградскую и Иркутскую области. Самое серьезное снижение произошло в Дагестане (сразу на 27%).

Средний рост промышленности в других регионах составил 2,1%. Заметный прирост отмечен в Москве, Питере, Московской области (в районе 6%).

В части добывающей промышленности можно отметить рост в ЯНАО на 17% за счет работы «Ямал СПГ». Стоит отметить, что в регионах с развитой добывающей отраслью (в неё входит Тюменская область) увеличилось производство электричества в среднем на 2%, отмечает Коммерсантъ.

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