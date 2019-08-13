Что произошло с промышленностью России за 6 месяцев 2019 года?

В части добывающей промышленности можно отметить рост в ЯНАО на 17% за счет работы «Ямал СПГ». Стоит отметить, что в регионах с развитой добывающей отраслью (в неё входит Тюменская область) увеличилось производство электричества в среднем на 2%, отмечает Коммерсантъ.