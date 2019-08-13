Что произошло с промышленностью России за 6 месяцев 2019 года?

Posted 13 августа 2019, 02:00
Published 13 августа 2019, 02:00
Modified 19 августа, 16:29
Updated 19 августа, 16:29
Отмечается, что в первые полгода промпроизводство росло во всех регионах. Между тем обрабатывающая промышленность показала отрицательную общую динамику. Падение затронуло Челябинскую, Ленинградскую и Иркутскую области. Самое серьезное снижение произошло в Дагестане (сразу на 27%).
Средний рост промышленности в других регионах составил 2,1%. Заметный прирост отмечен в Москве, Питере, Московской области (в районе 6%).
В части добывающей промышленности можно отметить рост в ЯНАО на 17% за счет работы «Ямал СПГ». Стоит отметить, что в регионах с развитой добывающей отраслью (в неё входит Тюменская область) увеличилось производство электричества в среднем на 2%, отмечает Коммерсантъ.